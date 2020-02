Fahner Höhe: Mit schweren Beinen eingebrochen

Nach dem starken 5:0 des FC An der Fahner Höhe gegen Sömmerda war der Plan von Tobias Busse klar: Ein guter Test gegen einen höherklassigen Gegner, dabei maximal gefordert werden.

Maximal gefordert wurde sein Team, bis an die Grenzen und darüber hinaus. Mit 0:6 musste sich der Spitzenreiter der Fußball-Thüringenliga beim abstiegsbedrohten Oberligisten Martinroda geschlagen geben. „Einerseits ärgert mich das Ergebnis, weil wir 70 Minuten kein gutes Spiel gemacht haben und Martinroda uns die Grenzen aufgezeigt hat“, so Busse, „andererseits hatte ich keinen Wechsler und einige Stammkräfte fehlten, so dass die intensive Trainingseinheit am Donnerstag doppelt schwer wog.“

Die Fahnerschen hatten eigentlich nur eine gute Phase im Spiel, die zwischen Martinrodas 1:0 (Griebel/6.) und dem 2:0 durch David Vogt (23.). „Danach haben wir den Zugriff verloren und Martinroda hat mit Tempo und Konsequenz zugeschlagen“, sagte Busse. Vogt, gerade erst vom FC Rot-Weiß Erfurt nach Martinroda gewechselt, erzielte mit zwei weiteren Treffern (25., 29.) einen Blitz-Hattrick. Nach der Pause erhöhten Hertel (64.) und Safradin (84.). Die klare Pleite sei laut Busse zwei Wochen vor dem Punktspielstart ein Warnsignal, aber zu verschmerzen.