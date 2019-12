Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falkens Rumpfelf ist überfordert

Für die SG Suhltal/Eltetal kommt die Winterpause zu früh – zumindest wenn man die aktuelle Form als Maßstab nimmt. Im Nachholspiel bei der SG Falken feierte die Schmitz-Elf mit dem 5:0 (2:0) den vierten Sieg hintereinander und zeigte dabei, dass die Mischung aus Routiniers (u.a. Röder, Krauß) und den talentierten Eigengewächsen immer besser funktioniert.

Falken hatte enorme Besetzungsprobleme, weshalb Trainer Carsten Zeich sauer reagierte, als ein einheimischer Zuschauer laut Kritik am schwachen Auftritt der sonst so heimstarken SGF äußerte.

„Schimpft doch nicht, uns fehlen heute schließlich acht, neun Mann“ entgegnete der Coach. Nichtsdestotrotz ärgerte auch er sich, dass die Rumpfelf großzügig wie Nikolaus Geschenke verteilte. Anfangs hatte Falken bei einigen brenzligen Szenen noch Glück, doch in der 24. Minute verwertete Pascal Heß ein Zuspiel von Florian Krauß zum überfälligen 0:1. Als Keeper Tim Fischer dann einen Rückpass aufnahm, nutzte David Röder den indirekten Freistoß aus acht Metern zum 0:2 (38). Auch in Hälfte zwei hatte der Gastgeber wenig entgegenzusetzen. Heß per Abstauber (47.), Jonas Jonik mit schönem Schuss in den Winkel (64.) und der eingewechselte Sebastian Röder, der einen Eingabe von Jonas Spieß verwertete (72.), rundeten mit ihren Toren Suhltals gelungenen Jahresausklang ab.