FC An der Fahner Höhe beim 0:4 gegen Grimma chancenlos

Dachwig. Fußball-Oberliga Süd: Am Einheitstag gelingt dem FC An der Fahner Höhe wenig. Schwache Leistung bringt 0:4 gegen Grimma.

So sehr man den FC An der Fahner Höhe als Oberliga-Aufsteiger für den bisherigen Saisonverlauf zu Recht zu loben vermochte, so sehr musste man die Fußballer aus Dachwig diesmal für eine kümmerliche Vorstellung rügen. Beim 0:4 gegen den sicher favorisierten FC Grimma fehlte es den Männern um Trainer Tobias Busse an allem, was Fußball erfolgreich macht.