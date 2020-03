FC Carl Zeiss Jena fehlen zum Abstieg drei Niederlagen

Mindestens 45 Punkte waren in der vergangenen Fußballsaison für den Klassenerhalt in der 3. Liga notwendig. Eine Referenzzahl, die die Vereine mittlerweile gern heranziehen, um auszurechnen, wie viele Zähler sie noch für den Klassenerhalt brauchen. Natürlich sind Theorie und Praxis unterschiedliche Paar Schuhe. Dennoch helfen diese Vergleiche dabei, die aktuelle Situation richtig einzuordnen.

Und in Bezug auf die 45 Punkte könnte der FC Carl Zeiss schon am 18. März als Absteiger feststehen. Im Falle von Niederlagen in den Heimspielen gegen 1860 München (7. März) und Chemnitz (15. März) sowie der Auswärtsbegegnung in Duisburg (18. März) würden die dann neun noch ausstehenden Spiele nicht reichen, um insgesamt noch auf 45 Punkte zu kommen.

Aktuell haben die Thüringer nur 17 Zähler auf ihrem Konto. Ein Allzeit-Negativrekord in der Geschichte der 3. Liga zu diesem Zeitpunkt. Selbst ein Wunder wie in der vergangenen Saison, als sechs der letzten sieben Spiele gewonnen wurden, wäre bei der aktuellen Entwicklung für den FC Carl Zeiss zu wenig. Im Schnitt hat die Mannschaft in dieser Saison circa 0,65 Punkte pro Begegnung geholt. Bleibt es dabei, stünden am Saisonende magere 25 Punkte zu Buche.

Das wäre im Übrigen kein Allzeit-Negativrekord. Den hält der FC Rot-Weiß Erfurt mit 13 Punkten am Saisonende 2017/2018. Allerdings wurden den Landeshauptstädtern, die damals in die Insolvenz mussten, im Saisonverlauf auch noch zehn Punkte abgezogen.