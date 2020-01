Erfurt Gibt es doch noch eine Hoffnung für den FC Rot-Weiß Erfurt? Der Verein will sich am Montag doch nicht vom Spielbetrieb abmelden.

FC Rot-Weiß Erfurt doch noch vor der Rettung?

Gibt es in letzter Minute doch noch eine Rettung des FC Rot-Weiß Erfurt? Wie Insolvenzverwalter Volker Reinhardt am Sonntagabend erklärte, verhandelt er mit einem möglichen neuen Investor. Deshalb habe er entschieden, den Fußball-Regionalligisten am Montag doch noch nicht vom Spielbetrieb abzumelden.

„Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, es könnte sich hier aber eine positive Lösung abzeichnen“, sagte Reinhardt. Eine Absichtserklärung in Form eines Letter of Intent liege ihm bereits vor, hieß es in einer Erklärung.

Eine Entscheidung über den Einstieg des neuen Investors werde sehr kurzfristig fallen, da am 31. Januar die Transferperiode endet. Unabhängig davon hat Reinhardt beschlossen, dass das Punktspiel gegen Tabellenführer FC Energie Cottbus am Samstag, 1. Februar, wie geplant stattfinden soll.

