FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt Testspiel gegen Neuhof mit 3:2

Gispersleben. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen den Hessenligisten SV Neuhof mit 3:2 (2:1) gewonnen. In der Oberliga erhielt der Fünftligist im Kampf um den Aufstieg derweil überraschende Schützenhilfe.

Erfurt hat mit diesem Sieg zusätzlichen Schwung für die Fortsetzung der Saison am kommenden Sonnabend gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf geholt. „Das war ein guter Abschluss einer harten Trainingswoche“, sagte Trainer Fabian Gerber, der zur Halbzeit komplett wechselte und allen Spielern eine Chance gab.

Die Gastgeber präsentierten sich vor allem in der ersten Halbzeit als die dominantere Mannschaft. Den Führungstreffer durch Kevin Nsimba (8.) egalisierte der Gegner in der 16. Minute. Kay Seidemann verwandelte einen Strafstoß nach einem Foul an Nsimba sicher zum 2:1 (41.). Noch einmal kam Neuhof zum Ausgleich (53.), bevor Neuzugang Sidny Lopes Cabral den Endstand herstellte (84.).

Während Erfurt wegen der Coronafälle bei Gegner Einheit Wernigerode nur testen konnte, leistete der FC Carl Zeiss Jena II dem FC Rot-Weiß derweil überraschend Schützenhilfe. Der Ligarivale gewann sein Oberliga-Punktspiel mit 1:0 gegen den VFC Plauen, dem schärften Konkurrenten der Erfurter um den Regionalliga-Aufstieg.