FC Rot-Weiß Erfurt lädt zum Fanfest

Ein Muss für Autogrammjäger: Beim Fanfest im Cyriaksgebreite wird am Sonntag die RWE-Oberligamannschaft (rechts: Abou Ballo) Unterschriften verteilen.

Erfurt. Am Sonntag gibt es im Gebreite Regionalliga-Fußball, die erste RWE-Männermannschaft und Legenden von einst hautnah zu erleben.

Am Sonntag lädt der FC Rot-Weiß Erfurt zum Fanfest in seinem Sportzentrum im Cyriaksgebreite. Der Einlass startet um 10 Uhr, eine halbe Stunde später eröffnen die U19 und U17 parallel ihre Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost. Bei der SWE-Stadtmeisterschaft, die um 13 Uhr startet, ermitteln die Nachwuchskicker der U9 ihre Besten.

Am Rande des Turniers heißt es: Autogrammjäger aufgepasst! Denn von 13 bis 15 Uhr wird die erste Mannschaft, aktuell Oberliga-Spitzenreiter, Autogrammwünsche erfüllen. Damit nicht genug: Von 14 bis 16 Uhr kommen Fußball-Nostalgiker auf ihre Kosten. Dann stehen Martin Busse, Jürgen Heun, Armin Romstedt und Mario Franke, allesamt Spieler der RWE-Traditionsmannschaft, sowie die Trainer der ersten Mannschaft für Fragen aller Art zur Verfügung. Ab 17 Uhr findet das vom RWE-Präsidium, der Nachwuchsakademie und dem Fanrat organisierte Fanfest, das zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm bieten wird, mit dem Finale der U9-Stadtmeisterschaft sein Ende.