FC Rot-Weiß Erfurt testet am Dienstag gegen Struth-Helmershof

Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet am Dienstag einen Test beim Kreisoberligisten Struth-Helmershof. Es ist der Auftakt der Trainingswoche mit dem Jena-Derby am Sonntag als Höhepunkt.

Vor dem mit Spannung erwarteten Derby am Sonntag im ausverkauften Steigerwaldstadion bestreitet Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt noch ein Freundschaftsspiel. Der Aufsteiger tritt am Dienstag beim Kreisoberligisten SG SV 08 Thuringia Struth-Helmershof an. Das Spiel auf dem Sportplatz in Floh-Seligenthal wird um 18 Uhr angepfiffen.

„Wir haben dieses Spiel schon länger ausgemacht. Das stört mich nicht in der Vorbereitung auf das Derby gegen Jena“, sagte Erfurts Trainer Fabian Gerber: Wir nutzen diesen Vergleich als Trainingsspiel. Es werden vor allem die Jungs zum Einsatz kommen, die zuletzt nicht so viel gespielt haben.“

Nach einem freien Montag ist der Test am Dienstag der Auftakt der Trainingswoche mit dem Thüringen-Derby am Sonntag als Höhepunkt. Bis dahin absolviert die Erfurter Mannschaft noch fünf Übungseinheiten. Spannung braucht Trainer Gerber gar nicht erst aufbauen: „Jeder Spieler weiß, worum es geht. Das Jena-Spiel ist schon lange überall präsent. Wir werden alles versuchen, um zu gewinnen.“