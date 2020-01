Freude beim FC Rot-Weiß Erfurt: Die Kicker bestreiten ihr erstes Spiel am Mittwoch in Northeim.

FC Rot-Weiß Erfurt testet Mittwoch in Northeim

Nach fünf Hallenturnieren startet Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt in die heiße Phase der Vorbereitung. Am Mittwoch bestreitet die Mannschaft um Trainer Robin Krüger ein Testspiel beim niedersächsischen Oberligisten Eintracht Northeim (18 Uhr). Mit dem Spiel am Samstag, 18. Januar, bei Kickers Offenbach sowie eine Woche später in Grünberg gegen den FSV Mainz 05 II (beide 14 Uhr) warten zwei Regionalligisten als weitere Testspielgegner.

Am Samstag, 1. Februar, beendet Erfurt mit dem Heimduell gegen Spitzenreiter FC Energie Cottbus (16 Uhr) die Winterpause.