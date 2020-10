FCC-Trainer Kunert vor „harten Entscheidungen“

„Besser geht's nicht“, sagt Dirk Kunert vor der Regionalliga-Partie am Mittwoch gegen Energie Cottbus. Jenas Trainer spricht von der „Qual der Wahl", denn alle seine Profis stehen zur Verfügung, nachdem auch Abwehrmann René Lange seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen hat. „Das werden harte Entscheidungen bei der Aufstellung“, so Kunert, der sich von Taktik, Form und Bauchgefühl leiten lassen will. „Man merkt schon, wie jeder im Training auf den anderen guckt“, so der Coach. Übergroße Härte hätte der Konkurrenzkampf nicht ausgelöst. „Großer Einsatz und Fleiß habe ich im Training auch schon gesehen, als wir zu Saisonbeginn Personalsorgen hatten“, sagte Kunert, der zuletzt Leistungsträgern wie Kapitän Eckardt, Bergmann oder Schau auch mal Pausen in der Startelf gegeben hatte.

Einer sollte seinen Platz gegen Cottbus aber sicher haben. Mittelstürmer Fabian Eisele kam zwar erst vor drei Wochen, hat sich aber schon prächtig ins Team eingeführt. „Fabian hat zwar noch kein Tor erzielt, war aber beim 3:1 in Rathenow an allen drei Treffern beteiligt“, resümiert der Trainer. Querpass Trainer schätzt Cottbus stärker ein als Chemnitz Gegen Cottbus will Jena seine Serie von sechs Siegen fortsetzen. Um Viktoria Berlin, das bisher alle elf Spiele gewonnen hat, wenigstens im Auge zu behalten, ist das auch notwendig. „Doch Energie wird ein dickes Brett, auch wenn sie derzeit nur im Mittelfeld stehen. Ich schätze sie noch einen Tick stärker als Chemnitz ein“, so Kunert. Vor allem im Zentrum haben die Cottbuser mit den Ex-Jenaern Felix Brügmann, der schon fünf „Buden“ machte, sowie Erlbeck ihre Stärken. „Felix, den ich gut kenne, wird heiß sein, es seinem alten Verein zu zeigen“, weiß Kunert. Brügmanns Bruder Florian ist verletzt. Dafür kehrt Abwehrchef Rahn wieder ins Energie-Aufgebot zurück. Cottbus verliert gegen BAK 0:3 Dass die Lausitzer unter dem neuen Trainer Dirk Lottner nun auch mal verloren haben, stimmt Kunert nicht so froh. „Nach dem 0:3 gegen den Berliner AK, dass nicht so klar war, wie es das Ergebnis vermuten lässt, werden sie ein anderes Gesicht zeigen wollen“, so Kunert. Jena erwartet Cottbus mit einer Dreier-Kette. Diese Formation probierten auch der BAK und Chemnitz gegen die Thüringer und wurden besiegt. „Aber egal, Cottbus soll sich an uns ausrichten“, fordert Jenas Chefcoach. Erlaubt sind am Mittwochabend wegen der steigenden Coronazahlen nur noch 250 Anhänger. FCC-Geschäftsführer Chris Förster erklärte dazu: „Wir wissen, dass es keine Regelung gibt, die alle glücklich machen kann. Wir setzen auf das Verständnis der Sponsoren und Fans und danken ihnen schon jetzt für ihr solidarisches Verhalten und ihr Verständnis.“ Kunert meinte zum dezimierten Heimvorteil: „Man muss die Situation annehmen, wie sie ist. Die 1250 Zuschauer zuletzt haben uns mit ihrer Unterstützung gut getan. Sie werden uns fehlen.“ Doch auch mit weniger Kehlen im Rücken soll der nächste Sieg für die Jenaer „Jäger“ folgen. FC Carl Zeiss Jena – FC Energie Cottbus, Mittwoch, 19 Uhr FC Carl Zeiss Jena: Rückkehr von Stürmer Felix Brügmann, der nie weg wollte

