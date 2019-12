FFV geht mit Knalleffekt in die Pause

Nach kurzem Nachdenken war sich Gino Heinze relativ sicher. „Ich glaube, gegen Magdeburg hatten wir zuvor noch nie gewonnen“, meinte sich der Trainer des 1. FFV Erfurt zu erinnern. Der Premierensieg seiner Regionalliga-Fußballerinnen gegen eine seit Jahren feste Größe der Liga fiel am Sonntag stattlich aus: Mit 4:0 fegten die Erfurterinnen das Team aus Sachsen-Anhalt vom heimischen Kunstrasen am Johannesplatz. Durch den vierten Sieg geht der FFV nach 13 von 22 Spielen als guter Siebter in die Winterpause. „Das wollen wir halten, vielleicht noch einen oder zwei Plätze klettern, das wäre optimal“, blickte Heinze voraus.