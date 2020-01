Finaltickets um Futsal-Kreistitel werden vergeben

An diesem Wochenende geht es in vier Zwischenrundenstaffeln um den Einzug in die Endrunde um die Hallenkreismeisterschaft im Futsal. Das Finale findet dann mit den jeweils beiden Staffelbesten Sonntag in einer Woche ab 14 Uhr in der Ilmenauer Ilm-Sporthalle statt. Gut verstreut sind die sechs noch im Rennen befindlichen Ilm-Kreis-Vereine nur in der Gruppe 3 in Bad Berka nicht vertreten. Am heutigen Sonnabend spielt Kreisklässler Eintracht Kirchheim allein in Kranichfeld (13.30 Uhr) gegen den FC Empor Weimar, die SpVgg. Kranichfeld, Ilmtal Zottlstedt und Saalfeld II. Zeitgleich in Geraberg müssen die letztjährigen Finalisten Großbreitenbach/Neustadt und der FSV 97 Stützerbach und auch Elxleben/Marlishausen „nur“ noch Einheit Bad Berka II und den Uhlstädter SV aus dem Weg räumen. Sonntag, 13.30 Uhr sind in der Arnstädter Jahnsporthalle Germania Ilmenau und Lok/Motor Arnstadt gegen Magdala, den TSV Kromsdorf und Traktor Teichel II gefordert. Außerdem auf ein Finalticket aus sind Sonntag in Bad Berka Kreismeister Einheit Bad Berka I (am 28. Januar 2019 in Weimar 1:0-Endspielsieger über Großbreitenbach), Fortuna Hopfgarten, der SC 03 Weimar II und Fortuna Frankendorf.