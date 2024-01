Französin Simon gewinnt Verfolger in Oberhof - Preuß fällt auf Platz sieben zurück

Oberhof Biathletin Franziska Preuß hat beim Heim-Weltcup in Oberhof ihre gute Ausgangsposition nicht nutzen können. Beim Sieg der Französin Julia Simon gelingt den DSV-Damen dennoch ein achtbares Mannschaftsergebnis.

Franziska Preuß hat ihre gute Ausgangslage beim Biathlon-Weltcup in Oberhof nicht nutzen können. Die 29-Jährige landete am Samstag nach ihrem zweiten Platz im Sprint am Vortag in der Verfolgung auf Rang sieben.

Preuß (2 Schießfehler) wurde in der Schlussrunde noch vom Podest verdrängt, das sie nach Problemen in der Loipe um 16 Sekunden verpasste. „Ich hatte nicht den besten Ski, das hat mir Körner gezogen. Mit der Ausgangsposition hat man sich schon mehr erhofft“, sagte Preuß. Justine Braisaz-Bouchet (3) gab ihre Siegchance beim letzten Schießen aus der Hand, ihre französische Landsfrau Julia Simon (2) fing die Weltcup-Gesamtführende noch ab und feierte ihren ersten Saisonsieg.

Deutschen Biathletinnen mit achtbarem Mannschaftsergebnis

Mit Preuß, Janina Hettich-Walz (11./2), Sophia Schneider (14./1) und Vanessa Voigt (18./1), die auf dem Weg ins Ziel noch ins Straucheln geriet, schafften es vier deutsche Damen unter die besten 20. Hanna Kebinger machte elf Plätze gut (22./2). Selina Grotian traf sieben Scheiben nicht und landete auf dem 45. Rang.