Frühlingslauf: Alternativen können nicht umgesetzt werden

Diese besonderen und alles andere als erfreulichen Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – das dachten sich auch die erst im vergangenen Jahr gegründeten „Lauffreunde Eichsfeld“, als es um alternativen Ideen hinsichtlich der Durchführung des für den 26. März geplanten Dingelstädter Frühlingslaufes ging. An eine normale Durchführung mit rund 300 Teilnehmern war wegen des Coronavirus nicht zu denken. Also entwickelten die Macher um den ersten Vorsitzenden Matthias Hupe neue Denkmodelle.

Da eine reguläre sportliche Großveranstaltung aufgrund der momentanen Lage nicht zu realisieren, überlegten sich Hupe und seine Mitstreiter, wie man das Event gestalten könnte, um es trotz der sich ausbreitenden Infektion gefahrlos anbieten zu können. So entstand die Idee der so genannten „Run Alone Challenge“, auf auf Deutsch die „Lauf-Alleine-Herausforderung“.

„Die Grundidee kam von Mitorganisator Alexander Hupe“, verriet Matthias Hupe: „Wir wollten jedem die Möglichkeit geben, allein die Frühlingslaufstrecke zu laufen.“ Dafür hatte der Veranstalter ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen eingeplant. Das Prozedere hätte ich als recht komplikationslos erwiesen, erklärte Hupe: Für die Teilnahme wäre lediglich eine Laufuhr Voraussetzung gewesen.

„Wir wollten die Strecken und die Wendepunkte so ausschildern, dass jeder die gewünschte Distanz allein – praktisch gegen die Uhr – hätte absolvieren können“, informierte der langjährige Läufer Hupe, der bereits bei Berglauf-Europameisterschaften unterwegs war.

Im Ziel angekommen, hätte jeder Teilnehmer vor dem Werbebanner ein Foto von sich schießen können geschossen. Dieses Beweisbild und die dazugehörigen, selbst aufgezeichneten Daten oder ein Foto der Laufuhr hätte jeder Teilnehmer dann auf der Internetseite der Lauffreunde hochladen können.

Auch ein Import in eine „Strava-Gruppe“ war vorgesehen. Mit der App Strava können Ausdauerathleten wie Läufer, aber auch Rennradfahrer ihre erbrachten sportlichen Leistungen auf ihrem Smartphones per GPS ganz genau erfassen, speichern, verschicken und mit anderen teilen.

Ob dabei nicht manipuliert werden kann? „Illusorische Zeiten hätten wir natürlich nicht berücksichtigt“, erklärt Hupe. Alle Ergebnisse wären anschließend in einer Liste zusammengefasst und ausgewertet worden. Dann hätte sich jeder Läufer am Ende der Aktion im Internet selber eine Urkunde ausdrucken können. „Die Auswertung hätten wir dann beim Herbstlauf durchgeführt“, verrät Hupe.

Das alles klingt kreativ und gut geplant. Doch woran scheiterte letzten Endes die Umsetzung und damit auch die etwas andere Art der Durchführung des Dingelstädter Frühlingslaufes?

„Wir haben mit vielen Verantwortlichen gesprochen und uns Rat eingeholt. Und sind dabei auf viel Skepsis gestoßen“, informiert der Kefferhäuser. Prinzipiell würde auch in Zeiten des global um sich greifenden Coronavirus nichts gegen Sport respektive viel Bewegung an der frischen Luft sprechen – „aber halt nur mit Abstand und mit möglichst wenigen sozialen Kontakten“.

„Das Problem bei dieser Art der Austragung wäre gewesen, dass wir alle quasi künstlich an einen Ort zusammengeführt hätten. Einige wären ganz sicher mit einer Laufgruppe angereist, um am Ende doch einen kleinen Wettkampf durchzuführen. Dafür möchten wir keine Verantwortung übernehmen“, begründete Hupe, warum das geplante Projekt in der Realität nun doch keine Anwendung finden kann.

Nicht nur für den Veranstalter, sondern auch für viele Laufbegeisterte aus dem Eichsfeld, den umliegenden Regionen sowie den benachbarten Bundesländern wie Hessen und Niedersachsen war das Event in Dingelstädt, das ansonsten zu Ostern ausgetragen wurde, ein sportlicher Höhepunkt im Kalenderjahr.

Auf dem komplett asphaltierten Kanonenbahnradweg sind aufgrund des flachen Streckenprofils sehr schnelle Zeiten möglich. Die sollen dann beim Herbstlauf hoffentlich wieder von zahlreichen Teilnehmern in Angriff genommen werden können. Bei diesem ist ein Halbmarathon geplant, bei dem der Küllstedter Tunnel durchlaufen werden soll.