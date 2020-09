FSG Salza plant nach Pokalniederlage nächsten Anlauf

Berka/Sondershausen. Arterns Fußballer gewinnen das Kreispokalfinale in Berka gegen die FSG Salza im Elfmeterschießen 6:5.

„Wenn ich ehrlich bin, habe ich vor dem letzten Elfmeter nicht mehr dran geglaubt“, gibt Matthias Köpp zu. Dennoch war er am Freitagabend in Bier getränkt und strahlte über das gesamte Gesicht. Der Arterner Trainer wurde mit seiner Mannschaft gerade Kreispokalsieger. Für den Verein der dritte Erfolg bei der dritten Finalteilnahme. Finale kann Artern, auch wenn sich in diesem Fall der VfB sehr schwer getan hatte.