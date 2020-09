FSV Martinroda: Erfolglose Regenschlacht trotz Führung in Eilenburg

Ungewohnte Anstoßzeit in der Mittagsstunde und ungewohnte Situation nach der Trainertrennung beim FSV Martinroda. In Eilenburg hatten die von Sandro Kubitza betreuten Martinrodaer keine allzu großen Ambitionen auf drei Punkte, immerhin besiegte die Sachsen erst in der Vorwoche den VFC Plauen mit 4:0. Auf einem durch den Dauerregen des Vormittags tief aufgeweichten Boden des Ilburgstadions, der fast einer Seenplatte glich, war viel dem Zufall überlassen. Es entwickelte sich dennoch eine abwechslungsreiche Partie. Die Gastgeber hatten die erste dicke Chance, als Bartlog frei durch die Gasse geschickt wurde, durchstartete und bedrängt von Six im Strafraum dann knapp am langen Pfosten vorbeischoss (7.).

Etwas überraschend dann die Gästeführung. Einen Querleger von Floßmann nahm Pusch volley, Bartos im Strafraum stehend, drehte sich mit erhobenem Arm abwehrend in den Schuss. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Hertel verwandelte den Handstrafstoß hoch in die Mitte zum 0:1 (20.).

Unnötig der Ausgleich: In der ersten Nachspielminute der ersten Hälfte. Ein Foul Al-Saeeds im Vorwärtsgang nutzte Eilenburg zum schnellen Gegenstoß. Kummer setzte Heidel in Szene. Pusch klärte zwar, aber nur quer zu Bartlog, der aus 12 Metern ins lange Eck abzog – 1:1 (45. +1).

Nach dem Wechsel, der Gastgeber zwar weiter dominant, aber auch sehr ungenau im Abschluss. Zudem stand die Deckung der Martinrodaer diesmal. Bitter: Nachdem Martinroda schon neun Verletzungsausfälle (Rieß, Andris, Konjecic, Nikolai, Hoppe, Irwin, Graubner, Finn und Brömel) zu beklagen hat, ist der von Rudi Müller schmerzlich. In der 50. Minute von Bartlog von hinten umgetreten musste er mit dickem rechten Knie aus dem Spiel humpeln. Für ihn kam Griebel. Kurz darauf das 2:1 Eilenburgs. Schön herausgespielt von Kummer auf Hache, der wieder nach innen passt, wo Heidel zwischen Nowak und dem heranrutschenden Six mit verdecktem Hackentrick aus sechs Metern ins kurze Eck auch Gössinger im FSV-Tor foppte (68.).

Dann ein offener Schlagabtausch, bei dem kein Team klare Abschlussmöglichkeiten hatte. Bis vier Minuten vor dem Ende verstärkte sich zwar der Eilenburger Druck, doch erst Funkens 3:1 entschied die Partie. Aus 20 Metern zog er etwas zu freistehend ins lange Eck ab – unhaltbar (84.). Und auch das 4:1 erschien unnötig: Pickroth zog aus 18 Metern auf Tor, Six warf sich dazwischen. Der Ball trudelte zum freien Bunge – 4:1 (86.).

Martinrodas Auftritt war zwar glücklos, aber keinesfalls hoffnungslos. Und da inzwischen auch ein neuer Trainer gefunden ist, der diese Woche vorgestellt wird, sollte nach der Regenschlacht von Eilenburg auch die Sonne in Martinroda wieder aufgehen können, rechtzeitig vor dem Thüringen-Duell am Sonnabend gegen Wacker Nordhausen.