Vanessa Voigt vom WSV Rotterode (rechts) führt das Thüringer Quintett an.

Fünf Thüringer Biathleten schaffen Sprung in die Elitekader

Oberhof. Hinzu kommen zwei weitere Skijäger, die seit Jahren am Stützpunkt in Oberhof trainieren.

In den jetzt veröffentlichen Lehrgangsgruppen 1a des Deutschen Skiverbandes für den kommenden Winter sind fünf Thüringer Biathleten vertreten. Bei den Frauen wurden Vanessa Voigt (WSV Rotterode) und Juliane Frühwirt (Motor Tambach-Dietharz) für die achtköpfige Auswahl nominiert.

Zum Elite-Männerteam mit insgesamt neun Athleten gehören Lucas Fratzscher und Simon Kaiser (beide WSV Oberhof) sowie Philipp Horn (Eintracht Frankenhain). Hinzu kommen die ebenfalls am Stützpunkt in Oberhof trainierenden Justus Strelow und David Zobel. Junioren-Weltmeister Benjamin Menz aus Tambach-Dietharz ist in die Lehrgangsgruppe 1b eingeteilt. Sein Ziel ist es, sich zunächst im IBU-Cup zu etablieren.