Für den FC Einheit war nur das Wetter mies

Tommy Barth (rechts, hier in einem früheren Spiel) traf zur Führung für den FC Einheit Rudolstadt in Ludwigsfelde.

Die 560 Kilometer lange Rückfahrt wurde für die Rudolstädter am Samstagabend nicht zur Tortur. Denn die Rudolstädter hatten drei Punkte und dieselbe Anzahl Tore im Gepäck.

Dies war nicht unbedingt zu erwarten, denn vor der Partie im brandenburgischen Ludwigsfelde erreichten Trainer Holger Jähnisch gleich mehrere Hiobsbotschaften. So musste er ebenso auf die verletzten Marco Riemer, Florian Giebel und Tim Rühling verzichten wie auf den arbeitsbedingt fehlenden Tino Langhammer.

Aber die kadermäßigen Probleme schienen die Gäste nicht zu beeindrucken. Zwar gehörte der Platzelf die Anfangsphase, aber dann wurde es auch auf der Gegenseite sehr gefährlich. Während die erste Ecke von Robert Bismark sogar am Außenpfosten landete, von wo aus sie ein Ludwigsfelder Abwehrspieler klärte, erreichte die zweite gleich hinterher den Kopf von Tommy Barth. Der versenkte sie aus Nahdistanz zur frühen Führung (10.). „Wir haben mit unseren Stärken zunächst versucht, so zu verteidigen, dass wir erst einmal stabil stehen und auf Konter zu setzen. Da ist ein früher Treffer natürlich hilfreich“, so der FC-Coach.

Der Gastgeber brauchte gut zehn Minuten, um sich zu „berappeln“. Dann ergriff er die Spielhoheit. Aber oft waren die Gäste in der torgefährlichen Zone etwas schneller am Ball. Aaron Müller, Coach der Ludwigsfelder: „Ab der 20. Minute haben wir einen Zahn zugelegt. Wie mein Kollege schon richtig gesagt hat, hat Rudolstadt gut verteidigt. So konnten wir nicht die Gefahr ausstrahlen, die wir uns gewünscht hätten.“

Auch nach Wiederbeginn war Ludwigsfelde zunächst Herr im eigenen Stadion. Eine Viertelstunde vor Schluss dann aber die Vorentscheidung. Obwohl vier Ludwigsfelder die Deckung bildeten, gelang Sven Rupprecht eine Flanke in die Mitte. Die köpfte Bahner zwar an den Pfosten, aber Luiz Miguel Schack setzte nach und lenkte ein. Mit dem 3:0 durch Bahner war der Deckel endgültig drauf (85.).

In der Schlussphase gerieten die Brandenburger noch ein wenig mehr von der Rolle, da sie bei vielen Szenen mit dem Schiedsrichter haderten, sieben gelbe Karten erhielten und ihren Trainer noch durch Gelb-Rot verloren.

Das Fazit des Einheit-Übungsleiters fiel natürlich positiv aus: „Es war ein sehr arbeitsintensives Spiel für beide Mannschaften. Wir haben es in anderen Wochen schon fußballerisch besser gemacht. Aber wir hatten heute die entsprechende Mentalität. Und wenn man auswärts drei Tore schießt, ist der Sieg sicherlich verdient.“