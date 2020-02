Fußball: Gute zweite Halbzeit reicht Eintracht für Remis

Bei frühlingshaften Bedingungen sahen die knapp sechzig Fußballfans ein temporeiches Freundschaftsspiel zwischen Landesklässler Union Mühlhausen und Verbandsligist Eintracht Sondershausen.

Die Unioner hatten eine starke erste Hälfte, überließen der Leifheit-Elf kaum die Initiative. Sie arbeiteten defensiv gut, verschoben sich immer wieder geschickt und ließen nicht viel zu. Und sie setzten auf schnelle Gegenstöße. Die ersten beiden Kopfbälle durch Kacper Kochanowski nach Eckbällen waren noch nicht genau justiert und gingen drüber (10./15.). Anders dann nach Toni Juraschecks Flanke, die Maxi Mummert aus zehn Metern „einschädelt“. 1:0. Sondershausen merkte man die neue Zusammenstellung an, da konnte von eingespielten Abläufen noch die Rede sein. Außer einem satten Freistoß von der Strafraumlinie war vor dem Gehäuse von René Geuß nichts brenzliges zu überstehen. Kurz vor der Pause ein langer Ball aus Unions Hälfte auf links außen, Maximilian Hottop setzt sich im Sprintduell gegen Eintrachts Neuen Geart Latifi durch und schlenzt das Leder überlegt am Keeper vorbei. 2:0.

Die Gäste kommen druckvoller aus der Kabine, Ex-Unioner Petr Prokovskij zielt knapp daneben nach Vorarbeit von Clemens Hotze (55.). Als Unions Goalgetter Mummert kurz darauf nicht den dritten Treffer macht, kommt der Verbandsligist besser ins Rollen, Hotze vernascht auf rechts Unions junge Defensive, passt von der Grundlinie nach innen und Robert Weck drückt den Ball über die Linie zum Anschluss. Den Schwung nehmen sie weiter mit, die zahlreichen Umstellungen beim FC Union sorgten für Lücken, in eine „spritzt“ Nazif Mulaku und wird vom herauseilenden Geuß zu Fall gebracht. Es gibt Foulstrafstoß, den Hotze überlegt einnetzt. Unions Coach Ronny Aster war „vor allem mit den ersten 45 Minuten sehr zufrieden. Wir haben in unserer Hälfte kompakt gearbeitet und bei Ballbesitz schnell nach vorn gespielt. Das finale Zuspiel klappte noch zu selten“, lobt er allerdings die Effektivität bei den beiden Toren. Gästetrainer Enrico Leifheit war ob des erstmaligen Einsatzes der Neuen mit der Leistungssteigerung in Hälfte zwei und dem Remis zufrieden.

Das zweite Testspiel, was Eintracht Sondershausen am Sonntag bei Wacker Gotha ausgetragen werden sollte, wurde abgesagt.