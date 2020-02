Fußball: Heidemüller setzt auf den Nachwuchs

Zweimal auf- und zweimal abgestiegen. In den vergangenen Jahren ging es für die Fußballmänner der SG Marksuhl/Förtha nur rauf oder runter. Deswegen lautet seit Amtsantritt das Hauptziel von Trainer Werner Heidemüller „Wir wollen keine Fahrstuhlmannschaft mehr sein.“ Nach Hälfte der Saison befindet sich die SG auf Kurs. Vor dem Rückrundenstart sprachen wir mit dem erfahrenen Coach, der einst zweimal beim FC Wartburgstadt (1999 - 2001 und 2005/06) das Sagen hatte.

Die geplante Generalprobe gegen Tiefenort fiel aus. Weshalb?

Beide Mannschaften hatten aus verschiedensten Gründen personelle Probleme. Es war gut gemeint, nochmal auf dem Kunstrasen zu spielen, aber Samstagvormittag ist eben ein ungünstiger Termin.

Marksuhl/Förtha hat den neuen Kunstrasen in Eisenach zuvor mehrfach für Tests genutzt. Kommen Ihre Jungs überhaupt noch auf holprigen Rasenplätzen zurecht?

Wir nehmen die Möglichkeit in Eisenach gerne an, aber nur auf Kunstrasen haben wir nicht gespielt. Gegen Leina fand der Test auf Rasen in Catterfeld statt und in dieser Woche werden wir uns beim Training in Burkhardtroda auch wieder an andere Platzbedingungen gewöhnen.

Ihre Mannschaft hat vier Tests absolviert. Wie fällt das Fazit aus?

Alles in allem war es etwas durchwachsen. Gegen Dermbach (2:2) haben wir aus der Kalten heraus gespielt, da lag noch einiges im Argen. Gegen den FC Eisenach war ich trotz des klaren 0:5 mit Spielanlage, Schnelligkeit und der Fitness zufrieden. Wir haben da nur versäumt uns Chancen zu nutzen. Beim 5:1 in Catterfeld waren wir im Abschluss konsequenter. Ein Schlag ins Gesicht war das 2:7 gegen Herleshausen. Da haben wir viele Geschenke verteilt, vielleicht lag es ja am Karnevalswochenende in Marksuhl.

Was hat sich personell getan?

Leider haben uns Torhüter Dominik Werner und Christopher Baum verlassen. Da auch Tino Wittich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, muss man schon von einem Aderlass sprechen. Neue Leute im Winter zu finden, ist bekanntlich schwierig. Wir haben die Abgänge glücklicherweise vereinsintern kompensiert. Aus dem eigenen Nachwuchs rückten Lukas Völker, Finn Franke und Karl Wittich ins Aufgebot auf.

Gibt es ein Torwartproblem, zumal auch Standbye-Keeper René Geuß weg ist?

Da setzen wir auf Marc Morgenweck, auch ein ganz junger Mann. Außerdem konnten wir Daniel Höhne nochmal motivieren, weiterzumachen. Auf der Torwartposition mache ich mir daher keine großen Sorgen.

Durch den Rückzug von Apfelstädt hat Marksuhl ein 5:0 verloren. Wie ärgerlich ist das?

Sehr ärgerlich natürlich, aber wir können es nicht beeinflussen. Das war vielleicht unser bestes Spiel, da hat die Truppe auswärts eine klasse Leistung abgeliefert.

Am Sonntag geht es zum Tabellenletzten. Welche Bedeutung hat diese Partie?

So ein erstes Spiel nach einer Pause ist immer ein Wegweiser. Es wird eine ganz schwierige Aufgabe, denn Treffurt hat sich noch nicht abgeschrieben. Umso wichtiger wäre es, wenn wir dort gleich ein Zeichen setzen könnten.