Fußball: Klassenerhalt und Formfindung

Für die beiden Fußball-Thüringenligisten Eintracht Sondershausen und Blau-Weiß Bad Frankenhausen startet die Rückrunde. Für beide Teams lief die Hinrunde nicht optimal. Nun soll es in den verbleibenden 15 Spielen besser werden. Die Trainer Enrico Leifheit (Sondershausen) und Marcus Mettke (Bad Frankenhausen) äußern sich.

Die Vorbereitung

Leifheit: Das Ziel der Vorbereitung war, wieder Fahrt aufzunehmen. Durch die Neuverpflichtungen bestand eine der Herausforderung darin, die jungen Spieler in das Team zu integrieren. Dazu kam, dass die „Neuen“ erst später in die Vorbereitung einsteigen konnten. Die Vorbereitung war eine sehr „schwierige“ und durch Verletzungen und terminliche Absagen eine in Teilen nicht zufriedenstellende.

Mettke: Unsere Vorbereitung war durchwachsen. Wir hatten zu Beginn ein gutes Trainingslager im tschechischen Teplice – mit sehr guten Bedingungen. Die Mannschaft hat sehr gut mitgezogen. Leider sind in der Vorbereitungszeit aus unterschiedlichen Gründen immer wieder Spieler ausgefallen oder verhindert gewesen, so dass es schwierig war sich einzuspielen.

Testspielergebnisse

Leifheit: Die Ergebnisse in den Testspielen zeigen natürlich, dass der Integrationsprozess noch nicht so vorangeschritten ist, wie wir uns das vorgestellt haben.

Mettke: Man kann aus den Testspielergebnissen nicht so viel ableiten. Wir hatten immer wieder wechselnde Formationen zur Verfügung. Leider sind derzeit auch einige Spieler verletzt oder angeschlagen.

Zugänge

Leifheit: Für unsere „Neuen“ ist es schwierig, weil sie sich im Umfeld erstmal an Arbeit, Wohnung und den Fußball gewöhnen müssen. Aber es gelingt uns von Woche für Woche besser und wir sehen auf jeden Fall Fortschritte.

Mettke: Zugänge haben wir nicht. Jedoch haben wir Spieler aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend integriert und herangeführt.

Rückrundenziel

Leifheit: Wir wollen die mannschaftliche Geschlossenheit und das spielerische Niveau der Vorsaison erreichen. Mittelfristig wollen wir im Tabellenmittelfeld in Ruhe arbeiten, ohne uns Abstiegssorgen machen zu müssen. Auch wenn es zu Beginn ein wenig holprig wird und wir einen etwas längeren Atem benötigen, bin ich davon überzeugt, dass mit fortlaufender Anzahl der Spiele erfolgreiche Ergebnisse eingefahren werden.

Mettke: Wir wollen möglichst viele Punkte sammeln, vor allem in unseren Heimspielen. Der Klassenerhalt wird aber sehr, sehr schwer.

Auftaktspiel

Leifheit: Wir haben ein sehr schweres Auftaktprogramm und wollen versuchen, dem starken Gegner in Gera das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Vielleicht ist es ja ein kleiner Vorteil, dass zu Beginn der Rückserie noch nicht jeder weiß wo er steht. Trotzdem wissen wir, dass bei dem eingespielten Kader und seiner individuellen Qualität Gera der Favorit in diesem Spiel sein wird.

Mettke: Das Auftaktspiel in Bad Langensalza wird sehr schwer. Der Kunstrasenplatz dort ist sehr klein. Noch kleiner als in Bad Frankenhausen. Uns werden einige Spieler fehlen. Wir werden alles geben und hoffen etwas mitzunehmen.