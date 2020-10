Fußball-Kreisoberliga: Nächster Dreier für Großwechsungen

Foto: Henning Most

Halbes Dutzend: Sechs Treffer nimmt Großwechsungen (in Blau) aus Sondershausen mit.

Sondershausen. In der Kreisoberliga verlor Eintracht Sondershausen II sein Heimspiel gegen Blau Weiß Großwechsungen mit 2:6 (1:2).

Die zweite Mannschaft von Eintracht Sondershausen bewegt sich auf dünnem Eis, mit der 2:6 (1:2)-Heimniederlage gegen Blau Weiß Großwechsungen wird es schon eng um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga. Der jungen Mannschaft von Trainer Christoph Sauer (Durchschnittsalter 20 Jahre) fehlt es einfach an Erfahrung und Cleverness. Gegen die Gäste aus dem Südharz klingelte es bereits nach fünf Minuten durch Nico Kramer, gut zehn Minuten später folgte das 0:2 durch Daniel Mohrich. Mit der ersten Chance durch Philipp Kellermann ging es mit dem 1:2 in die Pause. Dann kämpften die Hausherren und zeigten Biss. Der Lohn: das 2:2 von Pascal Hölzer.