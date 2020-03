Fußball-Oberliga: Spitz auf Knopf

Am vergangenen Wochenende ist es der Klaus-Elf gelungen, den ersten Rückrunden-Dreier einzufahren. Gegen Bernburg wurden die guten Eindrücke bestätigt. „Wir haben besser ins Spiel gefunden als in Krieschow. Wir waren in den Zweikämpfen präsenter, haben von Anfang an Druck auf den Gegner ausgeübt“, resümiert Kapitän Florian Schröter.

Aber schon am kommenden Sonntag gibt sich mit dem FC International Leipzig ein Team aus den Top fünf im Albert-Kuntz-Sportpark die Ehre. Die Riege von Zoran Levnaic startete mit einer 1:2-Auswärtspleite bei Aufsteiger FC Grimma und einer 0:1-Testspielniederlage gegen Regionalligist BSG Chemie Leipzig in die Rückrunde. Zwei äußerst knapp hergeschenkte Spiele. Diesen Missstand wollen die Messestädter nun schnellstmöglich, am besten gleich, abstellen.

Obwohl Inter Leipzig zusammen mit Einheit Rudolstadt mit aktuell lediglich 16 Gegentoren die stärkste Defensive der Liga stellt, klopft die Levnaic-Elf in dieser Saison noch nicht ganz oben an. Verständlicherweise fragt man sich dann, warum die Mannschaft mit dem internationalen Flair „nur“ Tabellenfünfter ist. Ein Blick auf das Tableau verrät schnell, dass die beiden Besten der Oberliga, Luckenwalde und Jena II, deutlich weniger Niederlagen kassiert haben als ihr Mitkonkurrent aus Sachsen. So könnte Torsten Klaus nun auf seinem Zettel einerseits notieren, dass es gegen Inter Leipzig äußerst schwierig ist, Tore zu erzielen. Andererseits es dennoch nicht unmöglich ist, sie zu bezwingen.

„Inter Leipzig wird eine harte Nuss für uns werden. Sie stehen defensiv sehr stabil. Es wird sehr schwer, sie zu ärgern. Aber wir können mit breiter Brust in dieses Spiel gehen und müssen wieder versuchen, kompakt aufzutreten, vernünftig in der Defensive zu stehen und halt unsere Chancen nutzen“, so der Trainer von Wacker II.

Da jedoch liegt der Hase im Pfeffer. Denn die Nordhäuser brauchen momentan zu viele Anläufe, um ein Tor zu erzielen. Leipzig wird aller Voraussicht nach keine üppige Anzahl an Möglichkeiten zulassen. „Wir müssen uns vor dem Tor einfach noch cleverer anstellen, um die Dinger über die Linie zu drücken. Wenn uns das gelingt, denke ich, wird es ein Spiel Spitz auf Knopf“, malt sich Klaus etwas aus.

Die Wackeren haben Respekt vor den Sachsen, aber auch nicht mehr als vor jedem anderen Gegner auch. „Leipzig ist am Sonntag der Favorit und wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit werden wird. Wir werden um jeden Zentimeter kämpfen und versuchen, Nadelstiche zu setzen. Im Fußball ist vieles möglich, so vielleicht auch am Sonntag. Wir glauben an uns“, spart Klaus nicht mit motivierenden Worten. Mit einem Sieg würde Wacker Nordhausen II in ähnliche Sphären aufsteigen, denn dann wäre es nur noch ein Punkt Rückstand.