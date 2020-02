Landkreis. Fußball-Verbandsligist Preußen Bad Langensalza sowie ein Landesklassen-Duo feilen am Wochenende in Testspielen weiter am Feinschliff.

Fußball-Trio aus dem Unstrut-Hainich-Kreis testet am Wochenende

Für Fußball-Verbandsligist FSV Preußen Bad Langensalza sowie die beiden Landesklassen-Teams SV Altengottern sowie SG DJK Struth/Diedorf geht es an diesem Wochenende darum, sich in den Testspielen den Feinschliff für den nahenden Rückrundenauftakt zu holen. Das Spiel des SV Altengottern, der eigentlich bei Fahner Höhe antreten sollte, findet nun doch in Altengottern statt.

SC Leinefelde

Pr. Bad LangensalzaSa., 14 Uhr

Für beide Kontrahenten ist es die Generalprobe vor dem Rückrundenstart. Im Mittelpunkt stehen jeweils die Torhüter. Die Preußen freuen sich auf ein Wiedersehen mit Torwart Maximilian Geißler, der in der Winterpause zum Landesklässler ins Eichsfeld gewechselt ist.

Und auch beim Verbandsligisten stehen die Keeper Leri Natradze und Torben Schröckenschlager im Fokus. „Beide werden sich noch mal je 45 Minuten zeigen können. In der kommenden Woche werden wir dann festlegen wer als Nummer eins in die Rückrunde geht“, verrät Bad Langensalzas Coach Thomas Wirth.

Im Training lag der Fokus zuletzt auf der Defensive. „Wir wollen hinten unbedingt zu Null spielen. Die Kompaktheit war uns zuletzt abhanden gekommen. In der Offensive sind wir immer für ein Tor gut“, betont Wirth, der auf Carsten Weis (privat) sowie die angeschlagenen Tim Müller und Sascha Reuter verzichten muss.

SV Altengottern

FC An der Fahner HöheSo., 11 Uhr

Bevor es für Landesklassen-Aufsteiger Altengottern gegen den SV Siemerode um Punkte geht, steht den Jungs von Trainer Marcus Czeromin noch ein echte Prüfung bevor. Zu Gast ist der ungeschlagene Spitzenreiter der Verbandsliga, der FC An der Fahner Höhe.

„Wir sind dem Wunsch des FC entgegen gekommen, der das Match zum Abschluss des Trainingslagers so früh haben wollte“, begründete Czeromin die ungewöhnliche Anstoßzeit: „Für uns ist das ein echter Härtetest.“

Bei Altengottern kehren einige Akteure in den Kader zurück. Czeromin hat personell also wieder etwas mehr Auswahl als zuletzt in Eisenach. Nicht dabei sind Jung-Vater Kulczyk, Brehm (Oberschenkelprobleme), Pankowski und Gniecki. Neu im Aufgebot ist Mensur Neretljak. Er ist ein 18-jähriger Mittelfeldspieler, der aus Bosnien stammt. Dort spielte er in der ersten Liga bei den A-Junioren.

FC Eisenach

SG DJK Struth/DiedorfSa., 14 Uhr

Die Eisenacher sind der Dauerkontrahent der Landesklässler aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Nun trifft das Team von Trainer Andreas Seipel auf die Wartburgstädter. Der hat in dieser Woche seine Jungs dreimal zum Training gebeten. „Die Trainingsteilnahme war gut. Mit Gregor Jakobi, Sandro Bonk und Norman Wohlfeld sind drei verletzte Akteure wieder zurück“, freut sich Co-Coach Heiko Fischer über mehr Alternativen. Wohlfeld wird allerdings noch nicht spielen, zunächst nur trainieren.

Dafür wurde A-Junior Alan Wilinski aus dem Fußballinternat mit in den Kader berufen. Der offensive Außenspieler soll nun im Männerbereich erste Erfahrungen sammeln.

Die eingespielten Südeichsfelder machen in der Wartburgstadt ihr drittes und letztes Vorbereitungsmatch, bevor es nächste Woche im Derby in Großengottern um Punkte geht.