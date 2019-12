Arnstadt. Trennung von Thomas Giehl und Heiko Weinrich nach viereinhalb Jahren am Obertunk

Fußball-Verbandsliga: Arnstadt trennt sich von Trainerteam

Der SV 09 Arnstadt hat sich in der Fußball-Verbandsliga von seinem Trainerteam Thomas Giehl und Heiko Weinrich getrennt. Beide waren viereinhalb Jahre in Arnstadt für die sportlichen Belange zuständig, Giehl führte das Team aus der Landesklasse in die Thüringenliga.

In Auswertung der derzeitigen sportlichen Situation und der Erwartungen an die Entwicklung der Mannschaft, haben sich der Vorstand und die sportliche Leitung mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft auf eine Beendigung der Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung geeinigt. Eine Nachfolge ist noch nicht geregelt. Der SV 09 Arnstadt bedankt sich recht herzlich bei Thomas Giehl und Heiko Weinrich für die engagierte, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre, heißt es in einer Stellungnahme des Vereinsvorstandes.