Fußballer Denis Jäpel hat nun Zeit für mütterlichen Garten

Eigentlich, sagt Denis Jäpel, kommt die Pause zur Unzeit. Für ihn ganz persönlich. Der Fußballprofi vom FSV Zwickau hat sich gerade nach einer langwierigen Verletzung zurückgekämpft, hat gerade wieder Anschluss gefunden ans Team, um im Saisonendspurt wieder anzugreifen.

Nun, sei es wie es sei, bemerkt er, ändern könne er es nicht. „Gehe ich halt in den Garten.“

Im vorigen Sommer wechselte der Stürmer vom FC Carl Zeiss Jena, wo er vom damaligen Trainer Lukas Kwasniok keine Chance erhielt, zum FSV Zwickau. Bei den Westsachsen wollte er seine Drittligareife unter Beweis stellen. Jäpel, der Weimarer, der erst spät den Schritt in den Profifußball wagte, kam aber in der aktuellen Spielzeit auf gerade 31 Einsatzminuten.

„Betrachtet man nur diesen Fakt, könnte man meinen, der Wechsel hat sich für mich nicht gelohnt“, erklärt der 21-Jährige. Das Gegenteil sei aber der Fall. „Ich habe unheimlich viel gelernt, habe mich in vielen Bereichen verbessert – aber eben auch verletzt, was mich zurückwarf.“ Das Knie war lädiert; und jetzt, da es wieder heil ist, überkam die Coronavirus-Pandemie die Welt.

Bei Blau-Gelb Mellingen begann er einst das Fußballspielen, ging dann zum VfB Oberweimar und zum SC 1903 Weimar. Dort blieb er bis zum Herrenbereich, schlug schon als Jugendlicher Offerten höherklassigerer Vereine aus. Sein Trainer in Weimar, Michael Junker, lobt noch heute die Bodenständigkeit seines ehemaligen Schützlings. Und eben auch den Willen, die Bissfestigkeit des Denis Jäpel, wenn es um das Erreichen von gesetzten Zielen geht.

Jäpel probierte es in der dritten Liga in Jena, wurde von dort aber rasch zu Germania Halberstadt in die Regionalliga ausgeliehen. Dort wusste er mit seinem Torriecher zu überzeugen, was Toni Wachsmuth, dem Sportdirektor vom FSV Zwickau, gefiel. Das bisherige Jahr bei den Westsachsen ist für ihn ein Lehrjahr. Am 30. Juni läuft sein Vertrag aus -- seine Zukunft ist offen. Doch in der aktuellen Krise will er daran keinen Gedanken verschwenden.

Stattdessen gilt die Devise: Fit bleiben. Einen individuellen Trainingsplan hat er erhalten – doch auch anderweitig tut er etwas fürs körperliche und fußballerischen Wohlbefinden. Das Jonglieren mit einer Klopapierrolle beispielsweise hat sich zu einer äußerst beliebten Herausforderung entwickelt. In den sozialen Netzwerken ist diese Idee geboren, wie Jäpel erzählt.

Netzaktion: Jonglieren mit Klopapier

Irgendjemand irgendwo auf dieser Welt muss auf die Idee gekommen sein; möglicherweise, weil gerade überall das Toilettenpapier als Objekt der Begierde der Hamsterkäufer in aller Munde ist. Unter dem Motto „stay at home“, zu deutsch: Bleib zuhause, gehen kurze Filme viral, in denen versucht wird, statt mit einem Fußball eben mit einer Rolle Klopapier zu jonglieren.

„Ich habe da mitgemacht, aus Spaß“, erzählt Jäpel und lacht. Ganz so einfach wie es aussieht, ist es auch gar nicht. Schließlich ist das hoch zu haltende Objekt recht leicht und eben auch nicht rund wie ein Ball. Um möglichst viele Berührungen gehe es ja auch gar nicht, sondern um die Botschaft, dass die Menschen bitte zuhause bleiben sollen, um der Verbreitung des Virus' schnell Einhalt zu gebieten.

Doch nur in den eigenen vier Wänden zu bleiben, das sei schwer. „Deshalb bin ich ganz froh, dass sich meine Mutter vor kurzem einen Garten zugelegt hat“, sagt Jäpel grinsend. Das grüne Einod liegt in seiner Heimatstadt Weimar. „Dort gibt es viel zu tun. Ich grabe um, entrümpele“, erzählt Jäpel. Derlei körperliche Ertüchtigung trage ihren Teil bei, dass er fit bleibe.

Ob diese Saison noch zu Ende gespielt wird, vermag er nicht zu sagen. Zu fraglich ist, wann es überhaupt wieder losgehen kann mit dem Mannschaftstraining. Und genau das braucht es auch, um wieder die notwendige Fitness mit dem Ball zu erarbeiten. Dass es quasi eine neue Vorbereitung von sechs Wochen bräuchte, wie es Jenas Teamchef René Klingbeil erklärte, bejaht auch Jäpel.

„Auf der anderen Seite hat ja jede Mannschaft die gleichen Voraussetzungen, kommt ja jeder Spieler aus der gleichen Pause“, sagt er. Im Sinne des Wettbewerbs sei es schon, dass man die Spielzeit zu Ende brächte. Eine Annullierung sei natürlich denkbar, dann, so sagt es Jäpel, könne sogar sein Ex-Klub FC Carl Zeiss wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Er sei ja nicht im Groll vom FCC weg, obschon er nur noch wenig Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern habe.

Und überhaupt: Er beschäftige sich lieber mit den Dingen, die vor ihm liegen. Sich in Zwickau für ein neues Arbeitspapier empfehlen -- und natürlich den Garten der Mama für einen hoffentlich schönen Sommer herrichten. Denn wenn diese Krise etwas Gutes bewirke, dann, dass man sich wieder mehr der eigenen Familie widme. Vielleicht komme diese Art der Rückbesinnung für viele zur rechten Zeit ...