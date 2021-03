Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena verpassen Heimsieg

Bis zum Ausgleich von Turbine Potsdam II war der FC Carl Zeiss Jena am Sonntag das klar bestimmende Team im Ernst-Abbe-Sportfeld - auch in der Defensive wie Svenja Paulsen (von links), Anja Heuschkel, Christin Meyer hier eindrucksvoll beweisen.

Julia Arnold gab das Laufwunder. Unermüdlich rannte die Fußballerin des FC Carl Zeiss während der Partie gegen die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam über den kleinen Platz im Ernst-Abbe-Sportfeld. Doch damit nicht genug, war sie doch auch für den einen oder anderen kreativen Moment verantwortlich, war zudem zweikampfstark und leitete Torchancen ein – und das in ihrem Alter, wie die 30-Jährige nach dem 1:1 (0:0) mit einem Augenzwinkern betonte. „Ich bin wahrscheinlich noch nie so viel gerannt in einem Spiel“, sagte Julia Arnold, die als Außenstürmerin in das Geschehen eingriff.