Futsal: Favoriten ziehen ins Landesfinale ein

Gleich vier Mannschaften aus dem Saale-Orla-Kreis traten bei der Vorrunde der Futsal-Landesmeisterschaft der D-Junioren in der Gruppe 2 in Neustadt an, die sich aber nicht für die Endrunde am 2. Februar in Bad Salzungen qualifizieren konnten. „Die Mannschaften aus dem Saale-Orla-Kreis haben sich ordentlich verkauft in einem engen Turnier. Der FC Carl Zeiss Jena wurde verdienter Sieger. Für uns selbst war es eine gute Erfahrung, wir haben gut dagegen gehalten“, so das Fazit des Bodelwitzers Trainers Martin Langer.

Zurecht löste der FCC das Ticket fürs Finale nach einem 1:0-Sieg im Endspiel gegen die BSG Wismut Gera. Zuvor setzte sich der FC im Halbfinale gegen den FSV Schleiz mit 4:0 durch und blieb auch in der Vorrunde mit drei Siegen gegen FC Thüringen, Neustadt und Bodelwitz ungeschlagen.

Drei Mannschaften punktgleich

Gera setzte sich in der Gruppe vor Schleiz, JFC Saale-Orla und Schott Jena durch und erreichte das Endspiel nach einem 5:1-Sieg gegen den FC Thüringen Jena, der aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Vorrunde gegenüber Neustadt und Bodelwitz (alle drei Punkte) das Halbfinale erreichte und im anschließenden Spiel um Platz drei den Schleizern beim 5:0 Sieg keine Chance ließ.

Platz fünf belegten die Blau-Weißen aus Neustadt, die mit 2:1 gegen den JFC Saale-Orla die Oberhand behielten. Im Spiel um Platz sieben konnten die Bodelwitzer noch einmal einen Erfolg feiern, nachdem sie sich gegen den SV Schott Jena mit 2:1 durchsetzten.

Jenaer Teams verpassen Halbfinale

In einer weiteren Vorrunde der D-Junioren in Neustadt konnten sich die Vertreter des KFA Jena-Saale-Orla nichts fürs Finale qualifizieren. Der USV Jena belegte nach einem 5:0-Sieg gegen den TSV Bad Blankenburg Platz fünf und der SV Jena-Zwätzen kam nach einer 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Greiz über Platz acht nicht hinaus.

Sieger dieser Vorrunde wurde der JFC Gera nach einem 2:0 im Endspiel gegen den FC Einheit Bad Berka. Zuvor setzte sich Gera im Halbfinale gegen Weida durch, während Bad Berka durch ein 1:0 gegen Rudolstadt ins Endspiel einzog. Platz drei belegte der FC Einheit Rudolstadt, der gegen Weida klar mit 4:1 die Oberhand behielt.