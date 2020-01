Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gastgeber Remstädt verteilt keine Geschenke

Am kommenden Wochenende beginnt mit den Vorrundenturnieren in Goldbach, Friedrichroda, Tiefenort und Treffurt die Westthüringer Futsal-Kreismeisterschaft. Einige der Teilnehmer aus dem Bereich Gotha sammelten am Sonntag beim traditionellen Neujahrsturnier der SG Fortuna Remstädt Hallenpraxis, allerdings nicht mit dem kleineren Spielgerät.

In der Nessetalhalle wurde zwar wie im Futsal auf Handballtore, aber nach herkömmlichen Hallenfußballregeln gekickt. „Wir haben darüber diskutiert, aber wenn wir unser Turnier im Futsal austragen würden, kriege ich nicht genügend Teilnehmer zusammen“, erklärt Remstädts Trainer Lutz Ehrhardt. Seine Schützlinge zeigten sich beim eigenen Cup gut in Schuss und wiederholten den Vorjahreserfolg, der mit einer Geldprämie von 50 Euro versüßt wurde. Auch für die Plätze zwei und drei gab es Bares statt Pokale.

Schon in den Gruppenspielen zeichnete sich ab, dass der Turniersieg nur über Remstädt gehen sollte. Gegen Eintracht Gotha (2:1), die SG Leina (1:0), Union Friemar (5:0) und TSV Sundhausen (2:0) leisteten sich die Gastgeber keinen einzigen Ausrutscher. Rang zwei ging an Leina mit neun Zählern, während in der ausgeglicheneren Gruppe B Lok Gotha und der FSV Waltershausen II weiterkamen. Kreisliga-Vize Wacker Gotha II blieb indes wie der TSV Sundhausen hinter den Erwartungen zurück.

Im ersten Überkreuzvergleich machte Remstädt gegen Waltersausen II aus einem 0:1 noch einen 3:1, an dem maßgeblich Routinier Dirk Hahn beteiligt war. Aus spitzem Winkel glich er aus und nach kurzer Verschnaufpause bereitete er Florian Oschmanns umjubelte Führung vor. Niklas Ludewig band den Sack zu. Kreisklässler Log Gotha entschied das zweite Halbfinale im Neunmeterschießen für sich, musste sich aber im Finale den Remstädtern mit 0:1 beugen. Erfolgreichste Torschützen mit je vier Treffern waren Johannes Brückmann und Dirk Hahn (beide Remstädt) sowie Leinas Maximilian Hill.