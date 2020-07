Jan Martin Mende vom RSV Blau-Weiß Gera (links) zauberte in Geisingen eine unglaubliche Zeit auf den Asphalt.

Geisingen. Nach der Pause zeigen sich die Geraer Sportler in Top-Form. Ron Pucklitzsch ist für wenige Minuten sogar Rekordhalter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Speedskater Jan Martin Mende besiegt den Weltmeister

Die Wettkampfpause hatte ein Ende, in der Skate-Arena in Geisingen präsentierten sich die besten deutschen Speedskater in hervorragender Verfassung. Während die deutschen Langstrecken-Asse Mareike Thum mit über 34,5 Kilometer und Felix Rijhnen (beide Darmstadt) mit fast 40 Kilometern einen neuen Stundenweltrekord aufstellten, war die deutsche Sprintelite über 100 und über 200 Meter gefragt.

Klarer Favorit auf beiden Strecken war natürlich der Groß-Gerauer Simon Albrecht, der als mehrfacher Weltmeister und zweifacher World-Games-Sieger zu den weltbesten Sprintern zählt. Doch die beiden Geraer Sprintasse Ron Pucklitzsch und Jan Martin Mende hatten sich trotz Corona-Zwangspause in hervorragende Verfassung gebracht. Auf der schnellsten 200 m-Bahn der Welt wurde zunächst der 100-m-Sprint ausgetragen, eine Strecke die bei internationalen Titelkämpfen sonst nur auf dem Straßenkurs gelaufen wird.

Den deutschen Bahnrekord hielt daher seit über zehn Jahren der ehemalige Geraer Speedskater Denis Dressel mit 9,642 Sekunden. Ron Pucklitzsch als erster Starter konnte den Rekord seines ehemaligen Teamkollegen auf 9,413 s verbessern. Doch er konnte sich an seinem Rekord nur wenige Minuten erfreuen, denn Simon Albrecht verbesserte die Bestzeit nochmals auf 9,381 Sekunden. Jan Martin Mende verwies mit 9,794 Sekunden den zweiten Groß-Gerauer Starter Etienne Ramali auf den vierten Platz.

Nur zwei Menschen waren je schneller

Dann stand der Dobbin-Sprint auf dem Programm, dabei wird die 200-m-Runde mit einem fliegenden Start absolviert. Diese Wettkampfform wird seit 2010 regelmäßig bei der Veranstaltung „Arena international“ im April ausgetragen, wo sich seit vielen Jahren die absolute Weltelite auch auf der fliegenden Runde misst. Diese Veranstaltung war in diesem Jahr auch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, doch die Weltklasse-Leistungen gab es nun Anfang Juli. Allen voran durch den Youngster der Veranstaltung, durch Jan Martin Mende. Der 20-jährige Geraer sorgte bei den 100 zugelassenen Zuschauern für großes Staunen, als er die fliegende Runde in unglaublichen 13,853 Sekunden absolvierte. Damit erzielte er die drittbeste Zeit, die weltweit auf dieser Strecke jemals registriert wurde.

Schneller als Mende waren nur der Kolumbianer Estrada und der Chilene Santibanez im Jahr 2016. Da kam auch Weltmeister Albrecht mit 13,926 s nicht heran. Auch der 22-jährige Ron Pucklitzsch war mit seiner Leistung zufrieden. Erzielte er doch mit 14,348 eine persönliche Bestzeit und kam so auf den dritten Platz ein.