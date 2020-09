Die Spielvereinigung Geratal um ihren Angreifer Christopher Thurau (in Grün) schaffte auch daheim gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt nicht den erhofften ersten Saisonsieg. 1:1 trennten sich die Kontrahenten am Samstag.

Geratal. Die Spielvereinigung Geratal trennt sich in der Fußball-Verbandsliga vor heimischer Kulisse vom 1. SC Heiligenstadt 1:1

Das neue Spieljahr läuft für die Spielvereinigung Geratal holprig an. Auch im ersten Heimspiel – Gegner war der 1. SC Heiligenstadt – konnte nicht der erhoffte Dreier eingefahren werden, aber auch in diesem Spiel geht das Unentschieden in Ordnung.