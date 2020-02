Gneupel vor der WM: „Eine Medaille wird schwer“

In der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle, die nach der erfolgreichsten Sportlerin seiner Trainerlaufbahn benannt ist, hängt als Zeichen der Würdigung ein Bild von Stephan Gneupel. Es zeigt den einstigen Eisschnelllauf-Bundestrainer in seinem ganzen Element. Nämlich wie er voller Emotionen an der Bande steht. Seine Prognose für die heute beginnende Einzelstrecken-WM in Salt Lake City fällt dagegen nüchtern aus. „Es wird sehr schwer mit einer Medaille für Deutschland“, sagt der Erfurter, der in seiner Karriere mit seinen Athleten 13 olympische Podestplätze holte, 20 WM-Titel feierte und 18 Weltrekorde bejubeln durfte.

Die Zeiten, als die deutsche Mannschaft reihenweise Medaillen abräumte, sind indes längst vorbei. Bei den Titelkämpfen in den USA sind gerade einmal acht Athleten am Start. Bei den deutschen Frauen gilt die fünffache Olympiasiegerin Claudia Pechstein – eine Woche vor ihrem 48. Geburtstag – als einzige Hoffnungsträgerin auf einen Top-Ten-Platz bei den Frauen. Die Berlinerin will über beide langen Strecken (3000/5000 Meter) sowie im Massenstart antreten. „Dass niemand nachdrängt, ist eine sehr traurige Entwicklung und bezeichnend für die Situation“, sagt Gneupel. Als Pechstein zum Weltcup-Auftakt im November in Minsk als Einzige des gesamten deutschen Aufgebotes in die Top Ten lief, war es das bislang schlechteste Weltcup-Resultat für den Verband überhaupt.

Einzig dem Erfurter Langstreckenspezialisten Patrick Beckert traut der einstige Erfolgstrainer eine Medaille zu. „Er ist auf der 10.000-m-Strecke am dichtesten dran an Bronze.“ Er verweist auf die Tatsache, dass entgegen den Weltcup-Regularien bei der Weltmeisterschaft aus der Eisschnelllauf-Bastian Holland nur drei statt fünf Athleten pro Strecke antreten dürfen und sich auch daraus die Chancen des Thüringers zusätzlich verbessern.

Der 29-Jährige selbst sieht sich tatsächlich auf dem Weg zur dritten WM-Medaille seiner Karriere, nachdem er bereits 2015 und 2017 jeweils Rang drei auf der langen Strecke belegt hat. Auch in Salt Lake City, wo sich der Sportsoldat seit Mitte Januar zielgerichtet auf den Jahreshöhepunkt vorbereitet, sieht er die 10.000 Meter als größte Chance, sich zum dritten Mal seinen Traum zu erfüllen. „Darauf lässt sich aufbauen“, sagte Beckert, als er in Calgary über die 5000 Meter Platz acht belegt hatte.

Dass die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) einst damit begann, auf holländische Trainer auf Verbandsebene zu setzen, hält Stephan Gneupel unterdessen für einen Fehler. Aus seiner Sicht ging dadurch die tagtägliche Arbeit mit dem Athleten verloren und somit eben auch die Zeit großer Triumphe zu Ende. „Man bringt die Sportler nicht allein mit dem Laptop zu Medaillen. Zum Erfolg gehören nicht nur blanke Zahlen, sondern auch Emotionen“, sagt Gneupel, der sich nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi in den Ruhestand verabschiedete. Um Gold zu holen, müsse der Athlet am Tag X top-fit sein: „Das geht aber nur, wenn ich jeden Sportler genau kenne, mit ihm täglich trainiere und weiß, wie er reagiert.“

Trotz aller Sorgen um die Zukunft des Eisschnelllaufens in Deutschland und den momentan führungslosen Verband sieht er seine Sportart keineswegs am Boden. „In Thüringen gibt es durchaus Talente, wie die deutschen Junioren-Meisterschaften in Erfurt ja gerade gezeigt haben“, sagt Gneupel mit Blick auf die Tatsache, dass bei der Junioren-WM in der kommenden Woche in Polen fünf Erfurter am Start sein werden: „Wer sich dort durchsetzt, kann es später auch bei den Großen zu einer Medaille schaffen.“

WM-Aufgebot:

Frauen: Claudia Pechstein (3000, 5000 Meter, Massenstart), Michelle Uhrig (beide Berlin/Massenstart), Roxanne Dufter (Inzell/1500, 3000 m)

Männer: Joel Dufter (Inzell), Nico Ihle (Chemnitz/beide 500, 1000 Meter), Hendrik Dobek oder Jeremias Marx (1000 Meter), Patrick Beckert (5000, 10.000 Meter), Felix Maly (alle Erfurt/Massenstart)