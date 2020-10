In einer torreichen und unterhaltsamen Thüringenligapartie setzten sich die Handballer der SG Suhl/Goldlauter vor 150 Zuschauern verdient mit 34:30 (17:13) gegen den SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim durch.

„Leider lassen wir unsere Möglichkeiten in Überzahl reihenweise liegen. Wir kämpfen uns wieder ran und haben dann eine echte Chance hier was mitzunehmen. Vielleicht fehlen uns da in der entscheidenden Phase auch die personellen Alternativen. Abgesehen vom Ergebnis können wir mit unserer gezeigten Leistung zufrieden sein“, sagte Florian Schneegaß, Torwart und gleichzeitig Präsident des SV BW Goldbach/Hochheim.

Es entwickelte sich eine ungemein temporeiche erste Spielhälfte. Bis zum 6:6 in der zwölften Minute blieb Goldbach dran. Dann enteilte die SG beim 10:7 auf drei Tore. In Minute achtzehn dann eine unglückliche Szene: Rechtsaußen Cetnik wollte einen Goldbacher Pass abfangen, kam jedoch zu spät und traf seinen im vollen Lauf befindlichen Gegenspieler mit der Hand am Kopf. Nach kurzer Beratung zogen die Schiedsrichter Rot.

Überhaupt brachte sich Suhl durch das offensive Deckungsverhalten immer wieder selbst in die Bredouille. Mehrfach musste man gar in doppelter Unterzahl agieren. Allerdings konnten die Gäste daraus nur wenig Kapital schlagen. Entweder sie scheiterten an Eskic im Tor oder leisteten sich einfache Ballverluste.

Nach Wiederbeginn sah es zunächst danach aus, als würde die SG Kurs auf einen sicheren Heimerfolg nehmen. Zwar hagelte es in schneller Folge Zeitstrafen gegen Köthe, Prunner und Sadewasser, doch die Blau-Weißen aus dem Landkreis Gotha nutzten die Überzahl erneut nicht entscheidend zu ihrem Vorteil. So ging es weiter Hin und Her. In der Schlussviertelstunde rückte mit dem Goldbacher Torwart Florian Schneegaß ein Spieler in den Mittelpunkt, der mit seinen Paraden wieder für Spannung sorgte. Spektakulär knöpfte er den SG-Werfern vier freie Bälle ab, die von Wellendorf (2), Walter und Spielmacher Oluic im Gegenzug zu Treffern für die Hornissen verarbeitet wurden. Innerhalb von nicht einmal drei Minuten machten die Gäste aus einem Vier-Tore-Rückstand ein 25:25 Remis. Doch in Führung gingen sie nicht mehr.

Die Schlussphase war dann geprägt von intensiver Abwehrarbeit auf beiden Seiten. In der vorletzten Minute war es Rechtsaußen Zahirovic, der Schneegaß keine Chance ließ und zum 32:30 traf. Dann die Entscheidung: Siebenmeter für Goldbach. Bohrt gegen Pala im SG-Tor. Und Sieger blieb der tschechische Torwart und somit Suhl. Kaltschnäuzig genug legten sie sogar noch zwei Treffer drauf.