Gorndorfer Halle auf Hochglanz poliert

Jens Liebhaber sagt den Satz gestern Nachmittag einmal, zweimal, dreimal: „Es könnte morgen sofort wieder los gehen.“

In dem Satz klingt der Wunsch immer wieder mit: Die Zwangspause für die Dreifelderhalle in Gorndorf und seinem Hallenwart möge doch nicht mehr so lange gehen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Realität wird, ist gering: „Ich denke, dass erst nach dem 20. April in Etappen wieder mit dem normalen Leben gestartet wird“, sagt Jens Liebhaber. Und er blickt etwas wehmütig in die leere und sonnendurchflutete Halle.

30.03.2020 in Saalfeld: Blick auf den Eingangsbereich der Gorndorfer Dreifelderhalle. Foto: Mediengruppe Thüringen/Peter Scholz Foto: Peter Scholz

Seit 20 Jahren toben durch die Halle Schulkinder, wird geboxt, Handball gespielt. Jetzt stehen auf dem Hallenboden, auf dem die SSV-Damen in der höchsten Thüringer Handball-Liga spielen, die HSG-Männer um einen Treppchenplatz in der Landesliga kämpfen, einige Besen und eine Reinigungsmaschine. „Wir ziehen die Grundreinigung aus den Sommermonaten jetzt einfach vor“, sagt Liebhaber, dem es trotz des ausbleibenden Sportes nicht langweilig wird: „Wir haben uns kurz vor der Schließung einen Plan gemacht, konnten uns etwas vorbereiten. Dass die Halle geschlossen wird, hat sich ja vor zwei Wochen irgendwie abgezeichnet.“

Jeden Tag zwei Hallenwarte am Werk

Jeden Tag sind nun zwei Hallenwarte in der kommunalen Sporthalle, tauschen Lampen aus, kontrollieren die Sicherheitsanlage, erneuern die Werbung an den Wände, malern, putzen die Pokale: „Viele Sachen können wir im normalen Betrieb gar nicht machen.“ Da jetzt alle Mitarbeiter gesund sind, bietet sich das in der gegenwärtigen Situation alles an: „Materialprobleme haben wir nicht, die Arbeit mit dem Hochbauamt der Stadt funktioniert sehr gut“, hat Jens Liebhaber ein Lob parat. Und dennoch: Irgendwie klingt es etwas wehmütig.

Denn es fehlt das Salz in der Suppe: „Die Kinder, die Trainer, die so viel ehrenamtlich machen, das Publikum, die Leute, mit denen man vor der Halle redet – das alles fehlt mir schon“, gibt der 56-Jährige zu. Wenn er Richtung Sporthalle radelt, „ist es draußen jeden Tag irgendwie wie Sonntag“. Klar, ab und zu klingelt das Telefon, spricht man mit den Trainern.

Wie eine große Familie

Manchmal kommt auch einer vorbei, holt beispielsweise Springseile für seine Schützlinge, damit die allein in der Natur nicht nur laufen müssen, sondern sich auch im Garten fit halten können. Das Hallenwart-Team und die Sportler, „wir verstehen uns hier wie eine große Familie“, beschreibt es Liebhaber, für den die Sporthalle wie ein zweites Zuhause ist: „Ich sehe manche Trainer in der Woche häufiger als meine Frau“, sagt er. Und lacht. Den Humor hat der Saalfelder trotz zweiwöchigem Ausnahmezustand noch nicht verloren.

Zugleich hofft er, dass der Shutdown nicht zu lange dauert: „Vor allem bei den Kinder ist zu befürchten, dass die irgendwann die Lust verlieren und nicht mehr zum Sport kommen werden.“ Dabei ist der Saalfelder davon überzeugt, dass in dieser Saison in Gorndorf wohl kein Punktspiel mehr stattfinden wird: Auch wenn die Sportler sich eigenständig fit halten, „die Motivation wird mit jedem Tag abnehmen“. Dass Jens Liebhaber durch die punkt- und trainingsfreie Zeit nun die Wochenenden für die Familie hat, ist zwar einerseits schön, andererseits wäre er aber gern auch wieder regelmäßig mit Publikum und seinen Teams in „seiner“ Halle.

Blick in den Trophäenschrank in der Gorndorfer Dreifelderhalle Foto: Peter Scholz

„Hier, schauen Sie sich das an, wie die wieder glänzen“, sagt der Hallenwart stolz, als er die Vitrine mit den vielen Pokalen der Handballer öffnet. Nicht nur die Trophäen sind blank: Das Parkett glänzt, ist befreit von Haftmitteln und tiefsitzendem Dreck, die Linien sind erneuert und die Fenster geputzt: „Wir könnten sofort mit dem Schul- und Spielbetrieb wieder anfangen.“ Doch daraus wird nichts. Jens Liebhaber ist gestern allein in der Halle, macht nach dem Termin das Radio aus: „Das läuft immer, damit ich nicht so allein bin.“