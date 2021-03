Gothas Volleyballtrainer Jonas Kronseder wieder an der Seitenlinie

Gotha Beim Gastspiel in Mainz will Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha den achten Sieg in Folge einfahren.

Die erste positive Nachricht gab es schon vor Anpfiff. Spielertrainer Jonas Kronseder hat seine Covid-19-Infektion überstanden und sitzt am Sonnabend wieder auf der Trainerbank, nachdem er den Doppelspieltag vor zwei Wochen verpasste. Ein abschließender Test am Donnerstag brachte das positive, weil negative, Ergebnis.

Nach dem Mammutprogramm im Februar mit sieben Spielen in drei Wochen hatten die Blue Volleys am vergangenen Wochenende die Gelegenheit, etwas zu verschnaufen. Mit neuer Kraft und frischem Elan gehen sie nun in die letzten sechs Begegnungen der Saison 2020/21. Als aktueller Tabellenvierter, den Klassenerhalt längst in der Tasche, können die Thüringer in den restlichen Partien völlig entspannt schauen, was noch geht.

Kampf um Tabellenplatz drei

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass noch sechs Teams realistische Chancen auf einen Podestplatz haben. Wobei sich mit Karlsruhe und Grafing zwei Mannschaften schon etwas abgesetzt haben. Umso umkämpfter wird der dritte Platz werden. Mit den beiden genannten Tabellenführern und dem SV Schwaig haben die Blue Volleys noch drei Spitzenteams und mit Mainz, Kriftel und Delitzsch drei stark abstiegsgefährdete Vereine zum Gegner. Ausrutscher dürfen sich die Gothaer dabei kaum erlauben, will man am Ende den begehrten Podestplatz einnehmen und damit das Resultat aus der abgebrochenen letzten Saison verbessern. Hier wurden die Kreisstädter beim Abbruch als Vierter gelistet.

An mangelndem Selbstbewusstsein sollte das Unterfangen der nächsten Wochen nicht scheitern. Sieben Siege in Folge; elf Siege aus den letzten zwölf Spielen sind eindeutige Indikatoren dafür, dass vieles rund läuft, auch wenn die Mannschaft weiter auf den verletzten Kapitän Christoph Aßmann verzichten muss.

Hinspiel 3:1 gewonnen

Das kommende Spiel in Mainz ist ein letztes Nachholspiel aus der Hinrunde. Die Mainzer spielen bisher, nicht zuletzt wegen Corona-bedingter Probleme, eine für sie enttäuschende Saison. Erst drei Siege stehen für sie auf der Habenseite. Auch das Spiel Anfang Februar in Gotha verloren die Rheinland-Pfälzer mit 1:3. Dennoch sollten die Gothaer nicht leichtfertig in die Partie gehen. In der Vergangenheit waren die Mainzer nämlich meist ein sehr unbequemer Gegner für die Blue Volleys.

„Gegen die TGM haben wir uns in der Vergangenheit meist schwer getan. Wir müssen dort voll konzentriert sein, zumal Mainz noch mitten im Abstiegskampf steckt und sicherlich alles geben wird, um zu Punkten zu kommen“, lautet Kronseders Einschätzung der kommenden Aufgabe.

Die Begegnung in Mainz wird wieder ab 19 Uhr als Livestream auf www.sporttotal.tv übertragen.