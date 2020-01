Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gräfinau-Angstedt holt Möller und Müller

Fußball-Kreisoberligist FSV 1928 Gräfinau-Angstedt hat sich mit Abwehrspieler Sebastian Müller und Mittelfeldspieler Steve Möller verstärkt. Beide kommen von der SpVgg. Geratal in den Ilm-Sportpark. Jonas Ostermann (Frankenhain/Crawinkel) und Routinier Devlet Yorulmaz (SV 1911 Gehren) verstärken ebenfalls den Kreisoberliga-Fünften, der großen Wert auf die Meisterschaftsrückrunde legt. Die Zentgraf-Männer verzichteten in diesem Jahr auf die Futsal-Teilnahme. Testspiele sind am Sonnabend, 25. Januar (14 Uhr) daheim gegen Walschleben/Elxleben, sowie auswärts am Sonnabend, 15. Februar (16 Uhr) in Kaulsdorf und Sonntag, 16. Februar (14 Uhr) beim SV 09 Arnstadt am Obertunk geplant.