Greußen einmal klar, einmal knapp

Die Verbandsliga-Tischtennisspieler vom MTV Greußen suchen auch weiterhin nach ihrer Form. Am Freitagabend gab es beim Tabellenführer SF Leubingen ein ernüchterndes 2:9. Schon nach den Doppeln zeigte Leubingen, dass es zurecht ganz oben steht. Bis zum 8:0 sah es nach einer echten Vorführung für Greußen aus. René Konschak konnte danach endlich das erste Spiel für den MTV gewinnen und Martin Kallenberg legte gleich nach. Hannes Büchner hatte im Anschluss dann keine Chance mehr – und das Spiel war entschieden.

Am Sonntag dann sollte im Heimspiel Wiedergutmachung betrieben werden, doch auch das klappte nicht. Gegen die SG Braunichswalde gab es eine knappe 7:9-Niederlage. Nach den Doppeln führte Greußen noch 2:1 und konnte bis zum 4:3 durch Benjamin Spitzer auch in Front bleiben. Aber dann ging der Lauf der Gäste los. Fünf Spiele in Folge konnte die SG gewinnen und so den Grundstein für den Auswärtssieg legen. Greußen kämpfte sich aber wieder heran. Das entscheidende Doppel, bei dem noch die Chance auf ein Remis bestand, verlor der MTV 1:3.