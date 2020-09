Grundsanierte Tennishalle für den TSV Gotha

Rafael Jahn, Cedric Arnold, Victoria Florentine Becker und Maja Reisig bekamen einen überdimensionalen Tennisball für ihren Landesmeistertitel in der U 9. Über ihren Erfolg freut sich Kassenwart Norbert Dette.

Wenn künftig in der Halle des TSV Gotha ein Match ausgetragen wird, haben die Spieler das Gefühl, eigentlich auf Sand zu spielen. Der neue Belag für den Platz unterm Dach vermittelt das. Schließlich haben sich die Gothaer entschieden, das modernste Material verlegen zu lassen, das es derzeit auf dem Markt gibt. Ein Vierteljahrhundert wurde in der ehemaligen Werkhalle der alte Belag strapaziert. „Jetzt war es an der Zeit, ihn zu ersetzen“, sagt Vereinsvorsitzender Jörg Wulf. Der Belag sei zu einer Gefahr für die Spieler geworden.