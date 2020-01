Halbzeit in der Kreisliga: FSV 1999 Remptendorf

Über zu viel Freizeit kann sich Kevin Killmann wahrlich nicht beklagen. An sich könnte man meinen, dass er mit seiner Tätigkeit als A-Junioren-Trainer beim VfR Bad Lobenstein sowie als Vorsitzender des FSV 1999 Remptendorf schon genug ausgelastet ist. Doch was tut man nicht alles für seinen Herzensverein. Nachdem sich die Trainersuche infolge der zeitlich begrenzten Zusammenarbeit mit Volker Wüstefeld schwieriger gestaltete, als erhofft, sprang der 31-Jährige selbst in die Bresche und übernahm auch noch den Posten als Coach der Remptendorfer Herrenmannschaft.

Und jedenfalls bislang – das ist das Schöne – dürfte er diesen Entschluss nicht bereut haben. „Aktuell dürfen wir zufrieden sein. Ich glaube, es ist sogar unsere beste Kreisliga-Hinrunde in der Vereinsgeschichte“, so der Trainer des Tabellenneunten, der jedoch auch ein Aber parat hat. „Es ist ärgerlich, dass uns trotzdem nur drei Punkte von der Abstiegszone trennen.“ Es geht eng zu in der Kreisliga, es scheint als könne jeder jeden schlagen.

Ausgeglichene, aber keineswegs starke Liga

Anders als seit Triptiser Kollege Christian Staps sieht Kevin Killmann diese Ausgeglichenheit jedoch nicht als Beleg für die Stärke der Spielklasse. „Die Zeiten, in denen die Kreisliga wirklich stark war, sind vorbei. Aktuell entscheiden sich die Spiele vor allem dadurch, welche Mannschaft man jeweils aufbieten kann“, so der Remptendorfer, der sich dabei nicht nur auf die zweiten Mannschaften bezieht. „Ich glaube, wir haben nie die selbe Startelf aufgeboten.“

Er selbst setzt darauf, bei seinen Spielern den Spaß am Fußball zu fördern. „Über Zug und Druck kannst du in der Landesklasse kommen, aber nicht in unserer Dorfliga. Da müssen die taktischen Vorgaben anders vermittelt werden und ich bin sehr erfreut darüber, wie die Jungs das machen.“

Kantersieg als Negativer Knackpunkt

Das trug vor allem zur Mitte der Hinrunde Früchte. Nach verpatztem Start mit drei Niederlagen fuhr der FSV in den folgenden sechs Spielen fünf Siege ein, was jedoch nicht nur positive Folgen hatte. Ausgerechnet der 5:0-Derbysieg im Kirmesheimspiel über Ebersdorf, erwies sich als Knackpunkt, in den verbliebenen fünf Spielen gelangen nur noch vier Punkte.

„Da hatten wir 23 Mann zur Verfügung, so dass ich sechs Spielern sagen musste, dass sie sich gar nicht erst umziehen brauchen. Das hat für Unruhe gesorgt, einige haben sich dadurch zurückgenommen“, erklärt Kevin Killmann. Das habe man im Gespräch aber zum Glück klären können. „Über die lange Saison brauchst du jeden Mann.“

Toptorjäger steht nur gelegentlich zur Verfügung

Das gilt umso mehr, da der FSV ohne Winterzugänge auskommen muss. Entsprechend bleibt man in Remptendorf bescheiden. Der Klassenhalt soll es zum Saisonende werden, idealerweise mit einem einstelligen Tabellenplatz. Besonders gut wären die Aussichten hierfür, wenn Dorian Aulich, der in fünf Einsätzen zehn Tore erzielte, häufiger zur Verfügung stünde.

Der Offensivmann aus Nordrhein-Westfalen kam berufsbedingt nach Thüringen und spielt seit dem Sommer mit Zweitspielrecht für den FSV. „Er kann leider nicht jedes Spiel auflaufen, aber wenn er da ist, hilft er uns immer“, sagt Killmann über seinen Toptorjäger.

Killmann bis Saisonende auf der Trainerbank

Und wie ist es mit ihm selbst? Vorerst soll es trotz fußballerischer Dreifachbelastung weitergehen. „Es bleibt schon viel auf der Strecke, aber bis zum Saisonende ziehe ich es durch. Dann sehen wir weiter“, so Killmann mit blick auf sein zeitfressendes ehrenamtliches Engagement.

Am Freitag geht es weiter mit dem FSV Hirschberg