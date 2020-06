Noch müssen die Vereinssportler, so auch die Boxer des BC Fortuna Ilmenau in ihrer Halle in Manebach, auf Hallentraining verzichten. Der Aufwand und die Beschränkungen sind noch zu groß.

Hallen bleiben geschlossen

Bis nach den Sommerferien bleiben im Ilm-Kreis die Turnhallen für den Vereinssport geschlossen. Zwar wäre die Nutzung der Hallen seit dem 1. Juni wieder erlaubt, das Landratsamt entschied, die Sporthallen dennoch vor den Sommerferien zumindest für Vereinssport noch nicht wieder zu öffnen. Dies betreffe allerdings nicht den Schulsport, wenngleich auch da die Empfehlung gelte, diesen ebenfalls weitestgehend ins Freie zu verlegen. In den Sporthallen müssten je nach Größe eigenständige Hygienekonzepte erarbeitet werden, die Desinfektion der Sportgeräte, Belüftung und Sanitärlösungen beinhalten. Duschen bleiben weiterhin nicht nutzbar.

48 Sporthallen, meist Schulturnhallen gibt es im Ilm-Kreis derzeit, 14 davon befinden sich in kommunaler Trägerschaft, der Rest ist dem Landkreis zugeordnet. Jede Halle bräuchte durch Größe und Struktur eigenständige Hygienekonzepte. Dies sei in der Kürze bis zur planmäßigen, auch organisatorischen Schließungen während der Sommerferien kaum möglich, oder wäre auch personell zu aufwendig. Zudem hätten die Vereine auch weniger Bedarf angemeldet.

Am 17. März schloss der Landkreis Ilm-Kreis seine kreiseigenen Sportanlagen nach Corana-Allgemeinverfügungen der Bundesregierung. Trainings- und Wettkampfbetrieb waren seither nicht möglich, da durch die Nutzung der Sportstätten nicht auszuschließen war, dass der Corona-Virus weiterverbreitet wird. Am 1. Juni sollten eigentlich thüringenweit alle Sporthallen wieder öffnen können. Schon Mitte Mai mahnte der Landkreis-Beigeordnete Kay Tischer an. „Wir werden bei den Hallennutzungszeiten Einschränkungen machen müssen. Ein schnelles zurück zum Stand vor Corona wird es nicht geben können.“ Auf Empfehlungen des Landessportbundes und das für Sport zuständigen Bildungsministeriums müssen Duschen und Umkleidekabinen geschlossen bleiben, nur die Toilettenanlagen dürfen eingeschränkt geöffnet sein. Außerdem müssen Anwesenheitslisten zur etwaigen Rückverfolgung der Sportler ausliegen und geführt werden. Und schließlich muss jeder Verein der Stadt beziehungsweise dem Kreissportbund einen Corona-Ansprechpartner benennen.

Der Hygiene-Aufwand wäre enorm. Verpflichtend muss nach jeder Trainingsgruppe gelüftet, gereinigt und am besten auch desinfiziert werden. Hinzu kommt: Kontaktsport bleibt verboten, der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Teilnehmern ist immer zu beachten und an der Reinigung beim Gruppenwechsel müssen sich die Vereine tatkräftig beteiligen, die Vereine sind verpflichtet sogar eigene Konzepte zu erarbeiten. Zuschauer sind nicht zugelassen, nur bei Kindern unter 14 Jahren darf eine erwachsene Begleitperson in die Halle.

So gesehen ist durch den enormen Mehraufwand bei der Teilnutzung, die Sporthallenwiedereröffnung für den Vereinssport erst nach den Sommerferien durchaus die besserer Variante, zumal sonst typische Hallentrainingseinheiten fast durchweg im Sommer auch ins Freie verlegt werden könnten. Bleibt zu hoffen, dass es nach den Sommerferien dann Lösungen gibt. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir eine Hallennutzung dann hinbekommen“, so Landrätin Petra Enders, nachdem eine Abfrage bei Vereinen Verständnis und momentan geringeren Bedarf feststellte.

Im Herbst oder Winter sind die Hallennutzungszeiten für Schul- und Vereinssport dann begehrter und viel dichter gedrängt aber durch die einzuschiebenden „Reinigungsphasen“ auch komplizierter umsetzbar. Möglich erscheinen erweiterte Zeitphasen bis in die späteren Abendstunden und für einige Bevölkerungsgruppen auch weiter in den frühen Vormittag. Bis aber wieder Wettkämpfe oder auch andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen in den Sporthallen des Kreises stattfinden können, dürfte noch einige Zeit vergehen.