„Hallenfüchse“ setzten sich erneut durch

Die Vorschlussrunde der Hallenkreismeisterschaft im Futsal brachte am Wochenende Gewissheit über die Teilnehmer der Endrunde, die am kommenden Sonntag ab 14 Uhr in der Ilmenauer Ilm-Sporthalle stattfindet.

In Geraberg setzten sich Sonnabend in einem spannenden Turnier die beiden auffälligsten Teams durch, die im Futsal ja schon für Furore gesorgte haben. Sehr deutlich der FSV Großbreitenbach/Neustadt, dem im Vorjahr in Rudolstadt gegen Bad Berka ein Tor zum Titel fehlte, den die Seifert-Männer 2016 und 2017 holten und danach zweimal um den Kreistitel Finalist waren. 2017 scheiterten sie nur haarscharf im Halbfinale um die Landesmeisterschaft. Das waren Meilensteine. Gunnar Betz: „Danach haben wir uns in der Halle etwas zurückgenommen, auch weil es ein paar schwere Verletzungen in unserem Team gab. Aber um den Kreistitel wollen wir ein Wort mitreden und Bad Berka entthronen.“ Großbreitenbachs Gunnar Betz setzt sich gleich gegen zwei Bad Berkaer (Erik Knappe/h. und Max Röder/r.) durch. Foto: René Röder Das gelang den Großbreitenbachern in der Zwischenrunde schon mal mit der Bad Berkaer Zweiten und auch der restlichen Konkurrenz technisch versiert, einfach zauberhaft. Nur im Abschluss hätte es da auch ins Auge gehen können. Gegen die energischen Buchmann-Schützlinge der SG Elxleben/Marlishausen beispielsweise zum Start. Durch Glatz‘ Treffer gab es da nur ein 1:0. Dann aber ein 4:0 über Uhlstädt und ein umkämpftes 2:1 gegen Stützerbach, und nach 2:0-Führung wurde es auch gegen Bad Berka II zum Schluss noch knapp (2:1). Da zwei Finaltickets zu vergeben waren, wurde es zwischen den Ilm-Kreis-Vertretern Stützerbach und Elxleben/Marlishausen eng. Stützerbach machte durch 2:0-Siege über Bad Berka II und Uhlstädt mit dem 2:1 über die Elxlebener Platz zwei perfekt. Stützerbachs spielender Coach Ingo Stöckel sagte: „Die Endrunde war unser Ziel, das haben wir geschafft und auch verdient.“ Im Vorjahr fehlte nur ein Tor hinter Großobringen zum Halbfinaleinzug. Eher etwas traurig blickten die Elxlebener mit ihren beiden höher erprobten Christopher Seel und Steven Eger drein. Die hatten im Abschluss dickes Pech. Eger räumte ein: „Klar, da war etwas mehr möglich. Aber gegen die beiden Finalteilnehmer jeweils nur mit einem Tor Unterschied zu verlieren, ist auch nicht so schlecht.“ Es wurde schließlich Platz drei – punktgleich mit Uhlstädt und dem punktlosen Einheit Bad Berka II. Christopher Seel (l.) und Steven Eger (r./beide Elxleben/Marlishausen) stoppen den Uhlstädter Jakob Löhmer. Foto: René Röder In Kranichfeld verpasste Eintracht Kirchheim als Dritter hinter Zottelstedt und dem FC Saalfeld II die Endrunde um einen Punkt und in Arnstadt gestern blieben auch die Ilm-Kreis-Mannschaften auf der Strecke. Besonders bitter ist das für Endrunden-Gastgeber Germania Ilmenau als punktgleicher Vierter mit Lok/Motor Arnstadt. Ins Finale gehen der TSV 1864 Magdala und der TSV Kromsdorf. Komplettiert wird das Feld durch Titelverteidiger FC Einheit Bad Berka und dem SC 1903 Weimar II aus dem gestrigen Bad Berkaer Turnier.