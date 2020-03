Handball: Achtungszeichen im Werratal

Das war ein dickes, fettes Ausrufezeichen. Nach dem ersten Sieg zu Hause gegen die HSG Werratal II, machten die Nordhäuser Handballer in der Landesliga am vergangenen Samstag da weiter, wo sie aufgehört hatten. Denn nur eine Woche später fand das Rückspiel gegen die Thüringenliga-Reserve statt. Die Nordhäuser boten dabei eine feine Leistung, überließen nur die Anfangsphase den Gastgebern. Aus einem 1:3 machten der NSV schnell ein 5:3. Spielertrainer Marcel Effenberger-Kiel traf dabei viermal in Folge. Die Nordhäuser Versicherung bot am Samstag eine tadellose Leistung und traf insgesamt 16 Mal und gönnte sich sogar einen verworfenen Strafwurf.

„Dass es am Ende so deutlich wurde, hat uns selbst etwas überrascht. Wir hatten aber erneut keinen Einbruch, weder in der ersten, noch in der zweiten Halbzeit. Es war mannschaftlich durchweg eine richtig starke Leistung“, so Effenberger-Kiel nach der Partie.

Fuhrmann bricht sich Hand

Einen Wermutstropfen hatte das Spiel aber dennoch. Denn der gerade wieder ins Team zurückgekehrte Stefan Fuhrmann brach sich im Angriff bei einer Wurfaktion die Hand. Da war nur noch einen Viertelstunde zu spielen. Die Saison ist für den Rückraumkanonier nach nur zwei Spielen bereits wieder gelaufen.

Anders als in vielen Spielen in der Vergangenheit, zeigten die Nordhäuser Nervenstärke. Nach einem knappen Rückstand oder einem Ausgleich verfielen sie nicht in Panik, sondern spielten ruhig und zielstrebig weiter. Bis zur Pause erarbeiteten sich die Nordhäuser ein 17:14.

Im zweiten Durchgang merkten die Gäste, dass hier und heute was möglich ist und so traten sie auch auf. Entschlossen, voller Kampfeswillen und gemeinschaftlich. Werratal, bestückt mit ehemaligen Thüringenligaspielern wie Tom Winner oder Neutrainer deren ersten Mannschaft Adrian Wendlandt, kam nie mehr entscheidend ran. Zwar sah es beim 28:25 für Nordhausen in der 45. Minute nicht nach einem solch hohen Sieg aus. Aber genau zu diesem Zeitpunkt, als die Partie zu kippen drohte, setzten die Gäste schmerzhafte Nadelstiche. Fünf Tore in Folge zum 33:25 und die Partie war entschieden. In der 58. Minute waren es dann erstmals zehn Tore Unterschied, die es dann auch dank eines gehaltenen Strafwurfs von Christian Knolle in der Schlusssekunde auch blieben.

„Das war eine gute disziplinierte Leistung mit einem sehr starkem Effe. In der zweiten Halbzeit macht Werratal zu viele Fehler, die wir konsequent ausnutzen“, fasste Spieler und Schlitzohr Matthias Thiele zusammen.