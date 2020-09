Handball: VfB Mühlhausen geht mit neuem Kapitän und neuen Zielen in die Saison

Mühlhausen. Die Thüringenliga-Handballer des VfB TM Mühlhausen starten am Samstag mit dem Heimspiel gegen Goldbach/Hochheim in die Spielzeit 2020/2021

Endlich ist es wieder soweit. Auch der Handball geht in eine besondere Saison. Mit dabei der Thüringenligist VfB TM Mühlhausen, der am Samstag gleich mit einem prestigeträchtigen Heimspiel loslegt. Zu Gast in der Görmarhalle ist ab 19.30 Uhr der SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim. „Wir wollen natürlich mit zwei Punkten starten, das ist ja klar. Und dann geht es gegen Hermsdorf. Nach diesen beiden Partien sehen wir in etwa, wo wir stehen", sagt Karsten Knöfler, Trainer der Mühlhäuser.