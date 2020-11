THC kehrt mit 31:16-Pokalsieg in Göppingen in die Erfolgsspur zurück

Für den Sonntag hatte er sich völlige Ruhe verordnet. Trotz des sonnigen Wetters, das ihn nach draußen zog, und seines nach wie vor großen Bewegungsdranges. „Aber es hilft nichts. Ich muss mein Bein hochlegen. Die Belastung am Samstag war schon ziemlich hoch“, gesteht Herbert Müller.

Zum ersten Mal nach dem Sehnenriss am Knie und zwei Operationen hatte der Cheftrainer des Thüringer HC in Göppingen wieder an der Seitenlinie gestanden. Zwar gestützt auf Gehhilfen - aber immerhin. „Ich musste dabei sein. Ich bin bei den letzten Spielen am I-Pad beinahe verrückt geworden“, verrät er. Und seine Anwesenheit schien der Mannschaft gut zu tun. Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga ge­gen Leverkusen und Buxtehude lösten die Thüringerinnen die Auswärtsaufgabe im DHB-Pokal souverän. Mit einem 31:16-Kantersieg zogen sie ins Viertelfinale ein.

„Das war ein guter Auftritt - mit zwei überragenden Torhüterinnen, einer stabilen Abwehr und einem treffsicheren Rückraum“, lobt Müller und betont: „Mit meiner Person hat dies aber nichts zu tun. Wir gewinnen und verlieren beim THC gemeinsam. Das gesamte Team hat die richtige Reaktion gezeigt.“

THC legte schnell los

Während die Gäste sofort loslegten (3:0), taten sich die Göppinger Spielerinnen schwer. Ihnen war die 14-tägige Quarantäne und der Trainingsausfall deutlich anzumerken. Sie scheiterten immer wieder an der starken THC-Deckung sowie Marie Skurtveit Davidsen im Tor. Die Norwegerin erwies sich in der gesamten ersten Hälfte als großer Rückhalt.

Nach 17 Minuten führte der Favorit bereits mit 12:7. Davon gingen allein sechs Treffer auf das Konto von Beate Scheffknecht. Rückraumkollegin Marketa Jerabkova sorgte per Siebenmeter für den 20:10-Halbzeitstand und die beruhigende Führung von erstmals zehn Toren.

Erfolgreichste THC-Schützin Jerabkova

Petra Blazek schloss im zweiten Abschnitt nahtlos an die gute Leistung von Davidsen an. Lediglich ein Tor ließ der THC in den ersten 19 Minuten zu und schraubte das Ergebnis stetig in die Höhe. Mit einem Tempogegenstoß sorgte Lydia Jakubisova wenige Sekunden vor dem Ende für den 31:16-Endstand. Erfolgreichste THC-Schützin war indes Jerabkova mit acht Treffern.

Bereits an diesem Mittwoch treffen beide Mannschaften wieder aufeinander (19.30 Uhr). In der Salza-Halle geht es dann um zwei wichtige Punkte in der Bundesliga. Müller will trotz seines Handicaps auf jeden Fall wieder live dabei sein und warnt: „Das wird ein anderes Spiel und alles andere als ein Selbstläufer. Göppingen wird seine Lehren aus dem Pokalspiel gezogen haben.“

Doch die Ziele sind klar: In der Liga gilt es, oben dran zu bleiben. Im Pokal ist nach dem sensationellen Aus von Dortmund in Buxtehude sogar der Titelgewinn möglich.

