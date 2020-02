Zurück in der Erfolgsspur

Zum Faschingssonntag empfingen die Ilmenauer Handballer den HSV Apolda II in der Ilm-Sporthalle zum Landesliga-Punktspiel. Die Gäste waren von Verletzungen und Absagen stark gebeutelt und mussten ohne Auswechselspieler spielen. Den Ilmenauern steckte noch die schmerzliche Vorwochen-Heimniederlage gegen Gera (23:27) in den Knochen.

Aufgrund seiner Besetzungssituation wollten die Ilmenauer die Gäste mit druckvollem und schnellem Spiel beeindrucken, was aber zunächst kaum gelang. Nach dem ersten Abtasten und Fehlwürfen konnten die Gäste mit einem Tor von Knies über die Mitte in Führung gehen. Brill schaffte im Gegenangriff den Ausgleich schaffen, aber wieder Knies brachte Apolda in Front.

Dann hatte sich Ilmenau besser auf die Apoldaer eingestellt und Genath über die Kreismitte sowie Barthelmes über Rechtsaußen schossen Ilmenau mit 3:2 in Führung. Nach dem 5:5 zog Ilmenau das Tempo an. Mit schnellen Kontern war Barthelmes zweimal erfolgreich, Bach traf von halblinks und Chenaux-Repond schloss eine Kombination erfolgreich vom Kreis zur 9:5-Führung ab.

Danach gab Trainer Rocktäschel auch den Wechselspielern Einsatzzeiten und Ilmenau bestimmte die Partie weiter bis zum 14:9-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte wollte Ilmenau die Gäste weiter unter Druck setzen, machten sich das Leben aber mit unnötigen Fehlwürfen und technischen Fehlern selbst schwer. Torwart Dreher kam auch gut ins Spiel und knüpfte nahtlos an die gute Leistung der ersten Halbzeit von Meier an. Mit zwei Kontertoren von Chenaux-Repond vergrößerte Ilmenau den Vorsprung auf 17:11. Brill war ein sicherer Strafwurfschütze und konnte mit seinen Feldtoren Ilmenau mit 20:12 in Führung schießen. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und kämpften mit guter Moral unverdrossen weiter. Ilmenau wechselte in den letzten 15 Minuten weiter durch und so kamen auch die Wechselspieler zu ihren Einsatzzeiten und Toren. Am Ende gewann Ilmenau in einem glanzlosen Spiel sicher mit 26:18, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht zu haben.