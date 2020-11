Harz-Quintett bleibt Kickelhahn Rangers in Ilmenau treu

Sie brennen schon wieder darauf, Eishockey zu spielen. Die fünf Braunlager Freunde, die seit zwei Jahren für ein Spiel jedes Mal hin und zurück über 300 Kilometer von Niedersachsen aus in Kauf nehmen, um in der Landesliga für die Kickelhahn Rangers spielen zu dürfen. Sie wollen auch in dieser Saison das wieder in Kauf nehmen. Der 30-jährige Stürmer Florian Pietsch: „Natürlich sind wir wieder dabei. Wenn es nur endlich wieder los gehen könnte...“

Corona hat auch bei den Braunlagern in diesem Jahr einiges durcheinander gebracht. Im Frühjahr musste die Saison noch vor dem geplanten abschließenden Pokalturnier in Erfurt und auch vor einem gemeinsamen Freundschaftsspiel der Ilmenauer in Braunlage abgebrochen werden. „Eine richtige Verabschiedung haben wir so nicht hinkriegen können, aber wir haben stets Kontakt nach Ilmenau gehalten. Besonders mein Bruder Tobias, der immer wieder angerufen und auch etwas gedrängelt hat. Wir wollten doch alle wissen, wann wieder etwas geht“, so Florian Pietsch.

Er und sein ein Jahr jüngerer Bruder Tobias, Joshua Heister (24), Maximilian Deisting (20) und Maximilian Stadel (19) gehören inzwischen längst zum festen Stamm der Ilmenauer. „Wir konnten noch im Oktober in Braunlage zwei, dreimal trainieren, wollten eigentlich auch einmal nach Ilmenau zum Training fahren, um alles abzuklären, doch nun liegt wieder alles sprichwörtlich auf Eis“. Florian Pietsch weiß, dass nun Geduld gefragt ist. „Klar, abwarten nervt. Es ist ärgerlich für uns als Sportler, nicht trainieren zu können, nicht zu spielen. Da sind andere noch viel schlechter dran. Jetzt geht erst einmal die Gesundheit aller vor.“

Pietsch gibt die Hoffnung nicht auf. „Falls ein Spielbetrieb unter den Corona-Richtlinien möglich wird, stehen wir sofort bereit. Momentan fahre ich Fahrrad und habe mir ein Hockey-Tor in den Garten gestellt um ein bisschen Stickhandling und Schussübungen zu üben.“

In Ilmenau weiß Jürgen Demant, der Präsident des Eissportclubs Ilmenau, zu dem die Eishockey-Spieler gehören, die Treue der Braunlager Spieler zu schätzen: „Klasse, dass sie nun auch das dritte Spieljahr bei uns spielen wollen. Sie helfen uns personell und qualitativ damit sehr. Ich freue mich schon, wenn wir sie hier wieder begrüßen können.“ Wie in diesem Jahr überhaupt eine Saison im Eishockey und auch in der Landesliga möglich werden könnte, mag auch Demant momentan nicht abschätzen. „Vielleicht wird es nur eine einfache Runde oder gar nur Freundschaftsspiele geben. Da lässt sich im Moment kaum etwas sagen.“

Spätestens ab Januar wollen dann die fünf Braunlager wenigstens zweimal im Monat wieder ihren eigentlich geräumigen Ford Mondeo bis auf den letzten Zentimeter vollpacken, mit jeweils drei Schlägern, Schonern, Helmen, Handschuhen und alles was man so braucht, ist in jeweils fünf riesigen Sporttaschen dann verstaut, wenn es wieder auf die Punktspielreise nach Thüringen geht.

Der Kontakt seit März, als das eigentlich noch geplante Pokalturnier, das in Erfurt stattfinden sollte, aufgrund des ersten Corona-Lockdowns abgesagt werden musste, ist nie abgerissen zwischen Braunlage und Ilmenau. „Wir haben immer wieder telefoniert, besonders mein Bruder, der ist sowas wie unser Manager“, so Florian Pietsch.

Zuletzt öfter, auch weil erste Trainingseinheiten im Oktober wieder möglich wurden. „Da wollten wir eigentlich einmal nach Ilmenau, doch dann kam der neuerliche Lockdown und jetzt hoffen wir, dass es vielleicht Dezember, aber spätestens Januar doch wieder losgehen kann“, so Florian Pietsch.

Training gab es in Ilmenau genauso wie in Braunlage drei-, viermal. Dann der erneute Cut!

Wenn es wieder losgehen sollte, gibt es möglicherweise gleich ein Doppelwochenende. Dann wird Tobias Pietsch, der als Goalie besonders viel Ausrüstung mit sich um herschleppt und öfter äußerst geduldig von draußen auf seine Chance warten muss, wieder planen.

Er sitzt ausnahmslos am Steuer seines Mondeo, ist der Chef des Harzer Falken-Quintetts. Er bestimmt die Abfahrtszeiten, bucht an Doppelwochenenden Unterkünfte und ist per WhatsApp immer im Bilde, was Spiele, Taktik, Absagen oder Zeiten angeht. „Da brauchen wir uns kaum kümmern, er hat alles im Blick, auch wann und ob es auf der Heimfahrt einen Boxenstopp gibt“, verriet Joshua Heister augenzwinkernd beim letzten Ilmenauer Heimspiel, das durch einen Eismaschinen-Defekt in Ilmenau blitzartig nach Erfurt zu den Hurricane-V2 verlegt wurde. Auf dem Parkplatz am Landtag war es schon 21.35 Uhr am Sonntagabend, als trotz 3:1-Führung nach der schmerzlichen 4:6-Niederlage irgendwie auch die letzte Tasche nicht mehr in den Kofferraum passen wollte. Mit vereinten Kräften wurde geschoben, gequetscht, bevor es auf die zweistündige Heimfahrt gehen konnte.

„Wir machen das, weil wir uns riesig verstehen und Eishockey lieben“, so Tobias Pietsch. Vor fast genau zwei Jahren waren die Fünf das erste Mal in Ilmenau, ganz abenteuerlich. Nach einem ersten Kennenlernen beim Auswärtsspiel in Halle folgte am 2. Dezember 2018 die Premiere in Ilmenau gegen die Erfurt Mammuts. Die Liebe hielt und auch der Traum eines Spiels der Kickelhahn Rangers mit den fünf Braunlagern bei den Harzer Falken, blieb. Das war schon mal angedacht. Nur Corona hatte da was dagegen...