Heiligenstädter Heimspiele kostenlos im Internet

Wer sich am vergangenen Wochenende in der Fußball-Thüringenliga das Spiel zwischen dem 1. SC Heiligenstadt (SCH) und Aufsteiger SpG TSV Gera-Westvororte (0:1) anschauen wollte, der musste sich dafür nicht extra auf den Weg ins Gesundbrunnenstadion machen.

Der Rückrundenauftakt der Kurstädter wurde live und für alle kostenlos im Internet übertragen. Auch alle weiteren Heimspiele des SCH, die auf dem Rasenplatz stattfinden, werden künftig im Netz zu sehe – der Streaminganbieter „Sporttotal TV“ macht es möglich.

Eine eigens angebrachte spezielle 180-Grad-Kamera, die auf Höhe der Mittellinie hängt, verfolgt das Spiel. Mit Hilfe eines Algorithmus wird das Geschehen auf dem Rasen automatisiert verfolgt – ohne Chip im Ball oder Trikot. Das Installieren sämtlicher nötiger Technik übernimmt der Anbieter auf eigene Kosten. Die Vereine müssen lediglich eine überschaubare monatliche Gebühr bezahlen. Für die Zuschauer stehen die Partien live oder im Nachhinein auf Abruf kostenlos parat.

Mittlerweile hängen über 730 Kamerasysteme in ganz Deutschland. Neben Fußball überträgt der in Köln ansässige multimediale Anbieter auch Sportarten wie Volleyball, Basketball, American Football, Eishockey, Feldhockey und Futsal.

„In Deutschland arbeiten wir mit rund 650 Fußballvereinen zusammen“, erklärt Aldo Majunke, den seine Visitenkarte als „Head of Club Management“ ausweist. Die übertragenen Partien reichen von der Regionalliga bis hinunter in die sechste Ebene der jeweiligen Landesverbände.

„Durch das Streaming der Spiele wird die Sichtbarkeit des Fußballsports gesteigert und damit die Attraktivität für Fans, Unterstützer und Sponsoren erhöht“, erläutert Majunke. „Sporttotal TV“ hat dafür eine Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund abgeschlossen.

Im Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis sind die Internet-Übertragungen der Verbandsliga-Mannschaften, die in HD und wenn möglich sogar in 4K-Qualität laufen, keine Neuheit. Fans des FC Wacker Teistungen können bereits seit der vergangenen Saison die Heimduelle ihres Teams am Bildschirm live oder im Nachgang miterleben. Die Meisterschaftsduelle des FSV Preußen Bad Langensalza werden bereits seit knapp zweieinhalb Jahren übertragen.

Die neuen Möglichkeiten hat sich Heiligenstadts Trainer Ronny Löwentraut bereits zunutze gemacht. Die jüngste Heimpleite gegen Gera-Westvororte hat der 41-Jährige dank der aufgezeichneten Bilder mit seinen Jungs zu einer knapp einstündigen akribischen Analyse genutzt.

„Man sieht den ganzen Platz, kann im taktischen Bereich viel reflektieren“, erläutert Löwentraut die Vorteile.

Nicht nur für das eigene Arbeiten haben die Übertragungen Vorteile, findet Löwentraut: „Auch für die Zuschauer ist das eine gute Sache. Die können sich das Spiel dann von zu Hause aus anschauen, wenn sie keine Gelegenheit haben, ins Stadion zu kommen.“

Doch gehen den Vereinen dadurch nicht Zuschauer verloren? Stürmt und regnet es draußen, erscheint die Möglichkeit, die Live-Übertragung zu Hause von der Coach aus am Bildschirm per Stream oder kostenloser App zu verfolgen, verlockender als ein Gang auf den Platz. Doch dass weniger Fans kommen, hat Benno Harbauer, erster Vorsitzender des FSV Preußen Bad Langensalza, noch nicht festgestellt.

„Ich finde die Übertragungen absolut positiv, die Qualität ist gut. Ich habe jedenfalls noch nichts davon gehört, dass das Stammpublikum jetzt deswegen zu Hause bleibt. Man geht ja nicht nur zum Fußball, um das Spiel zu schauen, sondern auch, um Leute zu treffen“, erklärt er. Harbauer selber hat sich die Möglichkeiten der Technik auch schon selber zunutze gemacht: „Da habe ich mir im Skiurlaub unser Spiel angeschaut.“

Auch Wacker Teistungens Vorsitzender Horst Dornieden ist angetan von den Übertragungen. „Die haben jedenfalls nicht dazu geführt, dass die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind“, erklärt er. Der Trainer habe durch das Bildmaterial neue, gute Analysemöglichkeiten, und auch für den Verein können sich die Übertragungen wirtschaftlich auszahlen: „Man sieht ja auch die Werbebanden, das macht das Ganze für Sponsoren attraktiv. Das ist ein Effekt, den wir natürlich gerne mitnehmen.“

Bis die Heiligenstädter Fans ein Heimtor ihres Teams vor dem Bildschirm (oder vor Ort) live bejubeln können, vergeht noch etwas Zeit. Erst am 21. März treten die Kurstädter wieder auf eigenem Terrain an. Am Sonntag, 15. März, steht jedoch das Eichsfelder Derby bei Wacker Teistungen an. Und auch dann können die Fans beider Lage mitfiebern – vor Ort oder am Bildschirm.