Heiligenstädterin Ropte ist sportlich und sozial ein Vorbild

Die Ehrung fand aufgrund der Corona-Pandemie in einem etwas kleineren Rahmen statt, aber die Freude bei Petra Ropte war trotzdem groß. Sie erhielt in den Räumen der Polizeidirektion Heiligenstadt von Polizeidirektor Dietmar Kaiser die GutsMuths-Ehrenplakette in Bronze.