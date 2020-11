Eisenach. Mit der Auswärtspartie in Hamm startet Handball-Zweitligist ThSV Eisenach in einen intensiven Jahresendspurt.

Heute hier, morgen dort: ThSV Eisenach hat elf Spiele in sechs Wochen

Von Spiel zu Spiel denken. Selten stimmte die alte Phrase so sehr wie in diesen Tagen. Darum betonte Markus Krauthoff-Murfuni den Satz mit einigem Recht. „Was am Wochenende ist, weiß man heute nicht. Und man weiß es auch morgen nicht“, sagte Eisenachs Trainer mit Blick auf die coronabedingten Risiken und Nebenwirkungen des gegenwärtigen Sports.