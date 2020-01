Höhepunkt und letzter großer Test

Für den Nachwuchs der U14 (AK 12/13) sowie der Altersklasse 14 waren die Landesmeisterschaften der Saisonhöhepunkt unterm Hallendach. Für die nächsthöheren Altersklassen steht dieser mit den mitteldeutschen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften am 1. Februar in Halle/Saale sowie den deutschen U20-Meisterschaften in Neubrandenburg (15./16. Februar) noch an. Für diese waren die Landesmeisterschaften in Erfurt also die letzte Standortbestimmung für diese Höhepunkte.

Eigentlich hätte Sprinter Tim Knauf (Erfurter LAC) auch bei den mitteldeutschen U16-Hallenmeisterschaften an den Start gehen können. Bei seinem Sprintsieg knackte der 14-Jährige in 7,80 Sekunden klar die 60-Meter-Norm (7,90 s) für Halle. Doch startberechtigt ist dort nur die Altersklasse 15. Knauf raste in 9,37 s auch als Schnellster durch den 60-m-Hürdenwald und verwies den ebenfalls sehr talentierten Thilo Wolff (ASV Erfurt/9,44 s) auf den Ehrenplatz. Titel Nummer drei erkämpfte Knauf im Weitsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 5,64 m. Mit ihren starken Sprintzeiten brachte sich Knauf und Wolff für kommende leistungssportlichen Aufgaben ins Gespräch. Das trifft auch für Karl Geburek (ASV) zu, der sich über 800 m in 2:20,40 min den Titel in der M14 sicherte.

Bei den Mädchen in der W14 sorgten vor allem Caroline Freitag (ELAC) sowie Mia Kirchner (ASV) für dicke Achtungszeichen. Ihre stärkste Leitung rief Freitag als neue Meisterin im 60-m-Hürdensprint in 9,21 s ab und dominierte auch im Weitsprung mit sehr guten 5,28 m vor Kirchner (5,14 m). Kirchner versuchte sich erstmals im Stabhochsprung und schmückte sich am Ende dank 2,30 m mit Gold. Gute Chancen, bei den Mitteldeutschen trotzdem zu starten, besitzt Carolin Freitag doch noch. In der StG Team Thüringen sorgte sie als Schlussläuferin in 1:48,238 min für Silber. Nur die 15-jährigen Mädchen des ELAC mit Leoni Stieler, Selina Stieler, Mara Zoe Lehrmann und Carolin Adler waren in 1:48,37 min noch schneller.

Dreispringerin Marie Herre mit Ausrufezeichen für U20-DM

Die Mädchen des siegreichen Staffelquartetts dominierten auch in weiteren Disziplinen. Selina Stieler musste sich im 60-m-Sprintfinale in 8,25 s nur der dominierenden Nina Funke (SV Sömmerda) in 8,05 s geschlagen geben. Lehrmann sicherte sich den Titel im 60-m-Hürdensprint in sehr guten 9,31 s vor Sarah Rittersdorf (ASV/9,48 s). Adler stellte ihre Sprungqualitäten unter Beweis und ließ beim Weitsprung (5,17 m) und Dreisprung (10,66 m) die Siegesweiten vermessen.

Auf Normjagd für die mitteldeutschen und deutschen Hallenmeisterschaften gingen auch die Erfurter U18- und U20-Leichtathleten. Dazu gehören die U18-Athletinnen Hannah Trautwein, Dritte über 200 m in 27,00 s, sowie Marie Herre. Mit neuer persönlicher Bestweite von 12,15 m überbot sie die Norm für die deutschen U20-Hallenmeisterschaften gleich um 2,15 m und dürfte in Neubrandenburg sehr gute Medaillenchancen haben. Ihr Trainer Konrad Ackermann lobte seinen Schützling: „Marie wird immer besser, diese Weite sollte noch nicht ihr letztes Wort gewesen sein.“

Für die Qualifikation zur U20-DM reichten die Leistungen der U18-Sprinter Johannes Fleischer (7,31 s) und Vincent Zachert (7,32 s/beide ELAC) bei ihrem Doppelerfolg über 60 m nicht aus. Doch bei den Mitteldeutschen werden sie dabei sein. So wie auch auch 800-m-Landesmeister Oscar Friske und Vizemeister Felix Höfer (beide ELAC), die in 2:06,33 min bzw. 2:06,73 min die Norm (2:07,00 min) knackten. Auch Dreispringer Floy Mewes, Kugelstoß-Vizemeister Luca Julien Fischer, Hochspringer Cedric Spieß, Friedrich Dietz, Vizemeister im Weitsprung der U18 und Hannes Hahn (alle ELAC), Dritter über 60 m Hürden, qualifizierten sich für die mitteldeutschen Hallenmeisterschaften. „Das sieht sehr gut aus“, sagte Trainer Alexander Fromm – verbunden mit der Hoffnung, dass seine Nachwuchsathleten in Halle mit weiteren Steigerungen aufwarten.